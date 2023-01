El PSC, Junts i Cs defensen la variant de Vilafant al Parlament

El polèmic projecte de variant sobre el riu Manol a Vilafant ha arribat a la comissió de Territori del Parlament. Un dels membres de la plataforma opositora, Jordi Puig, ha comparegut a proposta de la CUP, partit que també mostra la seva oposició al projecte. El PSC -que governa a l’Ajuntament de Vilafant- ha defensat des de la cambra catalana el projecte tal com l’ha plantejat la Diputació de Girona, mentre que, en una línia similar, la diputada Maite Selva (Junts) ha destacat que és una obra «necessària i reivindicada» des de fa temps, i malgrat se’n pugui reduir l’impacte ambiental, creu que la modificació de la carretera s’ha de dur a terme. També hi ha estat d’acord Marina Bravo (Ciutadans), mentre que des de la CUP i els comuns s'han oposat al projecte degut al seu gran impacte ambiental i els dubtes sobre la seva tramitació. ERC, per la seva banda, s'ha limitat a assenyalar que vetllaran «per impulsar els estudis que facin falta perquè sigui prudent a l’hora d’harmonitzar el futur mediambiental de la zona». Els republicans estan en una posició complicada, ja que a nivell local s’oposen al projecte, però a nivell provincial formen part del govern de la Diputació que l’impulsa.

La variant ha estat plantejada per la Diputació de Girona i suposa la millora d’un tram de la carretera GIP-5129 entre Vilafant i Borrassà, així com la construcció d’un nou pont sobre el riu Manol. Des de la corporació sempre s’ha defensat que aquesta obra és necessària per tal d’incrementar la seguretat dels conductors, sobretot per les inundacions, però partits com la CUP i alguns grups municipals, així com entitats liderades per la plataforma No a la Variant de Vilafant, s’hi han oposat fermament a causa del seu impacte ambiental. De fet, els opositors van arribar a presentar un recurs de reposició contra el projecte -que ells qualifiquen de variant, malgrat la Diputació nega que ho sigui- per presumptes irregularitats en el procés, que la corporació també ha negat sempre. En aquests moments, el projecte es troba aturat perquè, el juny passat, la Diputació va haver de declarar deserta la licitació, ja que les cinc empreses que s’hi havien presentat van renunciar per l’encariment dels materials.

Durant la seva intervenció a la comissió de Territori, Puig, en nom de la plataforma, ha insistit una vegada més que aquest projecte «no s’hauria hagut de plantejar mai», ja que el pont projectat, de 120 metres d’alçada, «trinxaria una plana d’inundació fèrtil» amb un cost de quatre milions d’euros, amb la última revisió de preus. Segons la plataforma, el projecte afectaria espais d’interès paisatgístic i una zona de conreus de regadiu. En aquest sentit, critiquen que no s’hagi fet cap estudi d’impacte ambiental, mentre que la Diputació sempre ha defensat que no era necessari perquè només es tracta d’una millora de al carretera.