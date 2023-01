L’alumnat de la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) de Castelló d’Empúries han elaborat un joc familiar per aquests dies de festes. Es tracta de localitzar uns cartells que contenen imatges d’ocells que habiten entorn del municipi, on també hi ha el parc natural dels Aiguamolls.

Per participar s’han de recollir les fitxes a les oficines de turisme del municipi i anotar on heu trobat cada ocell. Una vegada localitzats, cal lliurar les fitxes a l’oficina de turisme o enviar-les per correu electrònic a joventut@castello.cat. Els participants que més ocells trobin optaran a un premi. Una vintena d’aus En total hi ha 22 aus entre les quals es poden identificar la cadernera, el bitó, el bernat pescaire o el blauet, entre molts altres. Els cartells contenen un codi QR en el qual podreu trobar informació sobre cada espècie. Aquesta activitat s’ha portat a terme amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d’Empúries i Empuriabrava. Les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) són una de les mesures extraordinàries d’atenció a la diversitat, per tal que l’alumnat que ho necessiti pugui seguir una part dels ensenyaments de l’educació secundària realitzant activitats específiques adaptades a les seves necessitats. L’objectiu d’aquests programes és afavorir l’assoliment de les competències de l’etapa i garantir la continuïtat formativa dels alumnes, amb una metodologia que els motivi, de reforç dels aprenentatges, per retornar-los la confiança en les possibilitats d’èxit personal i evitar l’abandonament escolar.