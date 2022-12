La Piscina Municipal de Roses revalida la bona valoració dels seus usuaris i obté un barem de 8,46 sobre 10, a tan sols 0,18 punts del resultat de l’any 2021. Aquesta és la segona millor nota assolida des de l’inici de les enquestes l’any 2013. Des de l’Ajuntament destaquen que a partir de la fotografia aconseguida, a través de les enquestes on hi han participat 415 usuaris, la Piscina de Roses pot analitzar punt per punt cadascun dels serveis. Tot i assolir una valoració molt alta, les puntuacions que es troben entre els 7 i 8 punts tenen cert marge teòric de creixement i millora en el qual l’equipament vol continuar treballant.

La piscina també ha estat reconegut amb l’obtenció del Segell de Qualitat del Sistema Esportiu Català amb la modalitat màxima de tres estrelles.