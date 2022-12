La Fundació Alive ha participat, aquest dissabte passat, en el primer «Mostreig internacional de viatgers de l’oceà», una proposta de la Universidad Católica del Norte, de Xile, que s’ha estès arreu del món. Es tracta d’un projecte de ciència ciutadana que involucra investigadors i voluntaris de tot el món per a respondre tres preguntes: quants dels residus marins a les platges arriba d’altres llocs, quants i quins tipus d’organismes es transporten a les escombraries marines i com varia la quantitat d’escombraries i epibionts a les platges arreu del món.

Molt abans que les escombraries arribessin al mar, petits organismes marins –epibionts– vivien i viatjaven en objectes flotants com petits troncs de fusta o fins i tot adherits en altres animals marins, però tots ells esdevenien hàbitats temporals (es descomponien o morien).

Amb la invenció del plàstic i altres materials creats per l’home, els hàbitats artificials poden persistir durant llargs períodes de temps a la superfície del mar i permeten que els epibionts puguin estar al mar més temps i viatjar més lluny, arribant a nous territoris on l’espècie podria no ser-hi present prèviament. Així, el projecte Viatgers de l’Oceà té com a objectiu comprendre millor els orígens, les abundàncies i els epibionts que viatgen adherits les escombraries marines.

Els investigadors xilens han dut a terme, durant tot el 2022, formacions a coordinadors de diferents països, per tal que tots els participants en el mostreig internacional utilitzin els mateixos mètodes. A Catalunya, hi han participat voluntaris mostrejant la platja de les Barques de Montgat i la Rubina de Castelló d’Empúries, en l’àmbit del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

Dissabte passat, tres voluntàries d’Alive varen recol·lectar escombraries a la Rubina, varen analitzar-ne la composició, flotabilitat i presència d’epibionts. Durant 30 minuts es van recollir més d’un centenar de residus, la majoria de plàstic de mida petita. També es van recollir quatre residus amb presència d’epibionts, que van ser fotografiats amb detall.

Aquests resultats s’enviaran ara als investigadors xilens per tal que s’uneixin els resultats a la resta d’aportacions recollides arreu del món.