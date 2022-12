Navata i Ordis estan pendents de com acaba la tramitació de dos marcroparcs fotovoltaics. Dos projectes aprovats afecten 118 hectàrees de terreny agrícola i la instal·lació de 3300 plaques. Els ajuntaments i la Iaeden han presentat al·legacions. Ordis per diferents temes tècnics com la línia d’evacuació i l’impacte visual. Navata i la Iaeden per l’afectació de sòl de conreu i alteració del paisatge, entre altres raons.

Els promotors fa temps que van començar els primers passos: «Inicialment s’havia dissenyat fins a cinc camps que era pràcticament el 70% de la terra de conreu disponible». Ho explica l’alcalde, Jaume Homs i ’alcaldessa d’Ordis, Anna Torrentà, que constata que s’ha anat reduïnt la proposta inicial.

Les al·legacions i els canvis a la llei han fet que s’hagin anat fent correcions, però la proposta continua plantejant dos macroparcs. Els dos projectes actuals estan aprovats i es va fer una presentació a Ordis.

Estan en tràmit el Santa Llogaia 3 i Santa Llogaia 5. Els dos projectes pertanyen a la mateixa matriu empresarial Becerro Solar SL i ocupen una superfície superior als dos nuclis de població, diu Iaeden.

Se situen a la carretera GIP-5239 i l’N-260, el Santa Llogaia 5 en terme de Navata; i a tocar la riera d’Àlguema el Santa Llogaia 3, en terme d’Ordis i Navata. Entre els dos parcs tenen una potència de producció de 86MW i vessarien l’energia a la subestació de Santa Llogaia amb una línia d'evacuació soterrada. Tant l’alcalde de Navata com Iaeden posen de manifest que l’energia viatjaria a altres indrets com França o Barcelona.

«L’afectació al medi agrari és elevada atès que es situarien a camps de secà, perdent així espais de producció d’aliments i modificant el paisatge agrari de la zona», alerta l’entitat ecologista. I afegeix que la plantació d’arbrat per evitar l’impacte visual afecta «greument el paisatge de la zona» perquè el converteix en forestal.

Iaeden també ha denunciat que l’empresa presenta dos projectes en comptes d'un per reduir l’afectació ambiental i tramitar-se amb una normativa més laxa, el que adverteixen, és un frau de llei.

Un model de renovables al territori

Homs constata que des de fa anys treballen per un model diferent i aposta per ser autosuficients energèticament amb iniciatives com les plaques en edificis particulars o la creació d'una comunitat energètica . Creu que cal solidaritat energètica allà on sigui possible, però considera que "aquesta especulació no tocaria" perquè "no tot s'hi val". Dels projectes fins ara presentats considera que «és el potser menys dolents». Des del municipi diu que estan disposats a lluitar fins al final.

Han presentat al·legacions per l'afectació a l'agricultura, a la flora i la fauna i per motius socioeconòmics perquè consideren que pot comportar un empobriment.

L'alcaldessa d'Ordis apunta en canvi que són conscients que caldran aquest tipus d’instal·lacions per caminar cap a les energies verdes. Però que defensaran que es facin d’acord amb el territori i amb la participació de la ciutadania. "També podriem dir no", diu, però "preferim tenir veu i ser part activa en la decisió dels projectes. Considera que hi ha el perill que per aconseguir els objectius en energies renovables s'acabi optant per projectes que s'estan fent fora de Catalunya que acabarien travessant el territori per arribar on calgués.

Des de la població han presentat diverses al·legacions tècniques referents a la línia d'evacuació i la minimització de l'impacte visual.

Totes les parts estan d'acord que cal seguir de prop els projectes perquè el territori pugui participar en el procés de transició energètica.