La Declaració Ambiental Estratègica dels Plans d'Ordenació de l'espai marítim (POEM) no serà cap obstacle perquè el golf de Roses mantingui la catalogació de zona "d'alt potencial per al desenvolupament de l'eòlica marina (ZAPER)". Nova denominació de l'antiga zona d'ús prioritari. Aquest divendres, la declaració ha sortit publicada al BOE sense que la zona denominada "LEBA2", la zona del golf de Roses i Cap de Creus, hagi estat exclosa. En canvi, la Declaració Ambiental Estratègica sí que deixa fora altres parts de la zona LEBA (Levantino-Balear) com la LEBA1 (Cabo de Gata) i la LEBA5 (Balears) per "minimitzar, en els dos casos, la interacció amb la pesca d'arrossegament; i, en el cas balear, també per la seva possible afectació a biodiversitat".

Projecten dos nous parcs eòlics marins al golf de Roses amb 68 molins i 1.020 MW La publicació de la Declaració Ambiental Estratègica fa pensar que l'aprovació del POEM, que es farà per decret llei, serà un fet en els dies que venen. O a final d'any o, a molt estirar, a principi de gener. Fins al moment, fins a sis projectes diferents s'han interessat per instal·lar parcs eòlics marins al Golf de Roses. El conegut com a Parc Tramuntada, promogut per Sener i Blue Float Energy, és el que té la tramitació més avançada, però hi ha cinc projectes més aspiren a instal·lar un parc eòlic marí al gol de Roses. Entre ells els promoguts per filials de multinacionals com Iberdola o Ferrovial. «Els qui omplin el cap de Creus de molins de vent seran uns ximples»