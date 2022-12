L'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, ha participat un cop més a la trobada online amb els nostres lectors aquest dimarts 13 de desembre.

Entre les qüestions plantejades, s'ha parlat de diversos projectes municipals, sobretot urbanístics. Però també de com es pot treballar per un turisme més sostenible i desestacionalitzat. En aquest sentit, Bofill afirma que "fa temps" que es treballa en aquest sentit i afegeix: "És complicat perquè tots els municipis aposten per aquesta política, però creiem que a l'Escala anem en la bona línia amb les més de 900 activitats durant tot l'any i amb les apostes en inversions que fem, tipus Vilanera o Estany de Poma".

