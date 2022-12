Un vehicle s'ha incendiat aquest diumenge a la tarda a l'AP-7 al seu pas per la Jonquera i ha complicat la circulació per a aquesta autopista en ple diumenge d'operació tornada del pont de desembre. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit i els Bombers de la Generalitat, el cotxe ha cremat completament i no hi ha ferits, però ha calgut desviar el trànsit per la sortida 1. L'avís del foc s'ha rebut a les 15.52 hores i el vehicle és al punt quilomètric 4,5, en direcció cap a Girona. Sobre les 16.40 s'ha obert un carril al trànsit.

L'altre punt amb complicacions de diumenge a la tarda va ser la C-33 entre Barcelona i Montcada i Reixac, on hi va haver un accident que provoca almenys 3,5 quilòmetres de retencions en sentit sud. Altres vies amb retencions menors són la C-14 a Ponts (Noguera) i a Organyà (Alt Urgell), la C-16 a la Nou de Berguedà i a Cercs (Berguedà) i la C-17 a Tona (Osona), totes en sentit sud, cap a Barcelona o Tarragona. A les 20.00 hores, el Servei Català de Trànsit ha comptat 178.000 vehicles que ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona, el 71% dels 250.000 desplaçaments previstos aquest diumenge. Tot i això, el director de Trànist, Ramon Lamiel, ha subratllat que hi ha hagut una reducció del nombre de sinistres mortals en comparació amb anys anteriors. Des del 3 de desembre, dissabte passat, hi ha hagut tres víctimes mortals, mentre que el 2016, que també va tenir els festius de la Constitució i de la Puríssima en dimarts i dijous, n'hi va haver vuit. "Hem tingut una certa reducció", ha admès Lamiel, tot i que ha dit no estar "satisfet" perquè igualment s'han perdut vides. Per tal d'evitar accidents, els Mossos d'Esquadra han estat fent controls de velocitat al llarg de la setmana, amb més de 150.000 vehicles mesurats i 5.000 sancions. Lamiel ha assegurat que continuaran fent controls d'alcoholèmia i drogues els propers dies. Les darreres jornades hi ha hagut 1.592 agents desplegats, que han fet 1.277 controls.