L’oferta d’allotjament turístic de l’Alt Empordà és a punt d’incorporar una nova proposta vinculada a les noves tendències de viatges amb un cert luxe que uneixen l’anomenat ecoturisme amb la tranquil·litat i l’allunyament de les massificacions. Aquesta modalitat s’anomena glàmping, càmping amb glamur, una variant del càmping convencional que va néixer als Estats Units i que s’està estenent per a Europa i altres països del món.

Amb aquesta filosofia va néixer el projecte del glàmping Vall de Codó de Terrades, impulsat per Elisabet Bigas, Miquel Vilarrasa i Jaume Camps en els terrenys que envolten el Mas Martí. Aquest espai està situat a tocar la carretera d’accés al Santuari de la Salut, un dels espais emblemàtics del patrimoni empordanès. Serà el primer glàmping de la comarca d’aquestes característiques.

La creació del glàmping Vall de Codó ha anat seguint una llarga tramitació. «Hem volgut que tot el procés sigui impecable, complint totes les normatives que cal i sense generar cap mena d’intervenció agressiva en aquest paradís que ens envolta», expliquen els seus promotors.

El Pla especial urbanístic va ser aprovat inicialment per l’Ajuntament de Terrades el mes de maig passat amb l’acord unànime del plenari. El projecte ha estat redactat per l’equip AAUP Arquitectes amb estudis d’avaluació d’impacte, integració i avaluació de la mobilitat per part de la Cooperativa El Rissell.

«Un paradís de tranquil·litat amb molt territori per descobrir» L’osonenca Elisabet Vigas es va enamorar de l’Empordà ja fa temps. «La Vall de Codó té unes vistes excepcionals. És un paradís de tranquil·litat amb molt de territori per descobrir. El silenci és present i les vistes del paisatge des de cada allotjament són excepcionals». El nou glàmping preveu organitzar visites guiades i activitats sostenibles en les seves instal·lacions.

El glàmping ocupa una extensió de 2,6 hectàrees i encara que té una capacitat per a 20 unitats d’acampada i unes seixanta persones, començarà a funcionar amb nou tendes desmuntables seguint una distribució topològica determinada per les característiques del terreny. Inclou un edifici a la zona de serveis comunitaris i una carpa-menjador. Disposa de dues àrees d’aparcament i una àrea lúdica i esportiva i s’abasteix d’una xarxa de baixa tensió i de plaques fotovoltaiques.

Els promotors destaquen que la instal·lació «no ha suposat cap alteració de les característiques topogràfiques i de vegetació del territori i no s’ha obert cap vial o camí no existent».

«La nostra intenció és poder obrir el glàmping Vall de Codó la primavera que ve, poc abans de Setmana Santa», assenyalen Elisabet Bigas i Jaume Camps. La seva empresa també dirigeix l’hostatgeria del Santuari de la Salut i consideren que «un espai complementarà l’altre» encara que els seus serveis, la línia de restauració, que gestiona el grup Samuga, i instal·lacions, siguin independents.