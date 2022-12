Convidat per la delegació de l’Alt Empordà del Col·legi d’Arquitectes, el figuerenc Enric Ruiz-Geli, ànima de l’estudi Cloud 9, va ser dimarts de la setmana passada a La Cate per a exposar la seva participació en el desenvolupament del projecte del Caixa Fòrum de València, un de les seves obres més rellevants dels darrers anys. La delegada Dana Palmada li va donar la benvinguda i l’economista i exalcalde Joan Armangué va ser l’encarregat de presentar-lo. Durant la seva intervenció, Armangué va expressar el desig que «es posi fi a l’anomalia que Enric Ruiz-Geli no tingui cap obra a la seva ciutat natal, després del frustrat CC Joaquim Xirau. I aquest desig és que sigui el projectista de la nova estació intermodal Figueres-Vilafant».