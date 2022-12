Des de la construcció del port esportiu, la infraestructura de l’espigó comporta que el moviment de les onades afectin la platja de la Punta que es queda cada any sense sorra perquè es mou de lloc. Porten quatre anys de tràmits per intentar executar-lo. L’exalcalde Carles Pàramo va presentar una al·legació al pressupost fent referència a l’incompliment dels acords del port que inclourien resoldre això. El govern l’ha desestimat perquè el pressupost compleix l’exigible. Però respecte a l’obra concreta es va informar que està previst executar-lo aquest any.

Desestima l’al·legació presentada a l’aprovació del pressupost «per no entendre’s compresa en cap dels supòsits de reclamació al pressupost general aprovat incialment» informava el regidor d’Hisenda, Marc Danés en el darrer ple municipal.

L’al·legació feia referència als acords amb el port des de la seva creació que inclouen que s’ha de resoldre la problemàtica. El port paga cada any la regeneració de la platja, però el projecte està pendent des del 2004, com va posar de manifest el regidor de Lliures, Pere Gotanegra. «21 anys després, persisteix perquè no s’han retirat les pedres que fan que les onades facin remolí i moguin la sorra», recordava i s’han pagat uns 300.000 euros per reposar la sorra. Va demanar un consens general perquè això es resolgui. El port de Roses té una concessió que finalitza el 2031. El retard es deu a tràmits administratius.

La regidora Montse Mindan, presidenta de Port de Roses, va explicar que es va demanar un estudi a la Universitat Politècnica de Catalunya. Van estudiar els moviments de les onades i es va concloure que «era necessari fer un dic enfonsat paral·lel a l’actual perquè l’onada petés abans i la sorra no basculés» i que suposa uns trenta mil euros cada any de despesa per retornar la sorra al seu lloc.

«A partir de la feina que ens va fer la universitat, portem tres i quatre anys de tràmits (excloent els de la pandèmia) per un projecte que ha fet el mateix ajuntament perquè el port no ha fet, perquè el port en aquest aspecte és municipal», va dir Mindan.

Durant aquest temps han anat sorgint entrebancs com la necessitat de tenir en compte la posidònia del fons marí o les prèvies excavacions arqueològiques al fons submarí per la possibilitat que hi ha restes arqueològiques. «Aquí tenim la tramitació encallada a la Generalitat, no es tracta de consens», va aclarir.

La darrera petició per part de la Generalitat ha estat que han de demanar una concessió sobre l’espai on s’ha d’actuar per poder executar les obres i està retardant uns mes més. «Tenim una solució, però en aquest cas la tardança no ha estat voluntària», va concloure, sinó de les tramitacions administratives. El pressupost per a l’obra és d’uns 250.000 euros.