La Iaeden-Salvem l'Empordà ha presentat al·legacions a la proposta de modificació del POUM de Peralada, que preveu la construcció d'un nou polígon industrial i una urbanització al municipi. Els ecologistes asseguren que el que pretén l'ajuntament és estimular la construcció de "l'últim sòl urbanitzable del municipi ampliant la zona residencial i construint un polígon, tot requalificant uns terrenys no urbanitzables". La proposta, asseguren, preveu uns 200 nous habitatges de tipus unifamiliar i abasta una extensió de 23 hectàrees al nord del municipi, entre l'àrea urbana i el Golf de Peralada.

Entre les al·legacions presentades, argumenten que la proposta supera el llindar d'extensió urbana màxima que marca el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG). En aquest sentit, diuen que la proposta és de 23,7 hectàrees quan la normativa territorial marca el límit de 17,61. "La proposta de polígon industrial, a més duplica l'edificabilitat bruta respecte el que marca el PTPCG (0,4 metres quadrats de sostre/m2 de sòl) i la seva construcció està supeditada a una planificació supramunicipal, rellevant atès que ja existeix sòl industrial de sobres a la comarca", afegeixen en un comunicat.

D'altra banda, afirmen que preveu un increment d'un 67% d'emissions de gasos d'efecte hivernacle i un 62% de consums d'aigua respecte al projectat al planejament vigent i que el projecte no s'hauria de tramitar comuna "mera" modificació puntual sinó com una "revisió del POUM" per la "gran repercussió ambiental i urbanística que té pel municipi".

"L'ajuntament justifica aquesta proposta per la necessitat de diversificar l'economia del municipi i assegurar l’existència d’habitatge per la gent jove del poble, que actualment està emigrant a altres municipis i fa envellir la població", diuen. "La realitat és, però, que el Grup Peralada és propietari de més de la meitat dels terrenys afectats i l'única empresa que ha manifestat l'interès pel nou polígon, l'automobilística Hispano Suiza, també pertany al grup. A més els habitatges projectats són de tipus unifamiliar amb piscina i jardí", afegeixen.

Per tot plegat, demanen a l'ajuntament i a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona que "vetlli per la legalitat urbanística" i no es tiri endavant la proposta.