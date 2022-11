«Després de sentir el que hem pogut escoltar avui aquí amb històries de dones que han estat molt valentes i inspiradores, estic convençuda que sortirem d’aquest auditori de Caputxins amb confiança. Amb confiança i amb moltes ganes de poder continuar teixint aquestes sinergies i aquesta comunitat que tant necessitem les dones, perquè, encara que les coses estan canviant, queda molta feina a fer per tenir el rol que ens correspon en una societat històricament masculinitzada». D’aquesta manera, amb una crida a l’optimisme, però sense oblidar una forta càrrega de reivindicació feminista contra una societat que ens «ha menystingut, ignorat i, fins i tot, odiat», l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, va tancar l’eWoman Figueres. Una jornada pensada per reconèixer i visibilitzar el talent femení de l’Alt Empordà. En la cita a l’Auditori Caputxins es van donar els premis eWoman Figueres. Igualtat, Mèrit esport i Trajectòria Professional –a l’Associació Amunt i Crits, a la jugadora de tennis taula Jana Riera i l’empresa Casals Promise. Abans, però, els assistents van poder escoltar el relat de tres referents com Imma Serra i Xènia Semis, creadores de la firma de moda Rita Row; la investigadora Sílvia Osuna i l’empresària Maria Rosa Agustí. La jornada, organitzada per Prensa Ibérica i el Setmanari de l’Alt Empordà, va comptar amb l’impuls de l’Ajuntament de Figueres i la col·laboració de Comerç Figueres Associació i la Xarxa d’Emprenedores Competents.

Imma Serra i Xènia Semis són la «Rita i la Row, o la Row i la Rita». Tant se val. Les dues són els cervells, i la feina, que hi ha al darrere de Rita Row: una firma de moda que va néixer a Figueres el juny del 2013 i que avui compta amb més de dos-cents punts de venda en dinou països diferents. L’experiència de Serra i Semis va ser la primera de les tres experiències que van poder escoltar els assistents a l’eWoman Figueres. El relat d’una empresa que va començar de zero – «i zero, vol dir zero, és a dir, una taula d’Ikea i un portàtil» i que s’ha anat fet un lloc de la moda des de Figueres. «Encara que sempre ens han situat a Barcelona, no sabem el perquè, però hem anat des d’aquí a Figueres, treballant sempre per encàrrec i convençudes que des d’aquí es pot arribar a qualsevol punt del món».

La frustració de veure com, en els inicis, no trobaven cap «sí» a les portes que trucaven; l’experiència d’agafar la furgoneta i anar a París per plantar-se en una fira «amb l’estand més petit de tots» o la necessitat de «saber rectificar i adaptar-te a mesura que vas aprenent» són algunes de les experiències que van detallar les fundadores de Rita Row. Unes Imma Serra i Xènia Semis que, de la mateixa manera, no van voler deixar escapar la seva oportunitat de defensar la seva aposta sostenible. «Tothom fabrica roba, però no tothom té una vida de qualitat fent-la».

Amb una imatge de la Mare de Déu del Mont. Així va començar la seva intervenció la segona ponent. La figuerenca Maria Rosa Agustí és sòcia fundadora de l’Associació Gironina d’Empresàries (AGE), entitat que presideix des de fa més de dues dècades. En la seva intervenció davant el públic present a l’Auditori Caputxins, Agustí va començar parlant dels valors que, des de ben petita, li havien transmès els seus pares per acabar incidint en la necessitat de les dones de crear sinergies i teixir xarxes entre elles per ajudar a trencar el sostre de vidre que, històricament, moltes s’han trobat per arribar a posicions de lideratge en el món social i econòmic. Les iniciatives solidàries que, de manera permanent, s’impulsen des de l’Associació Gironina d’Empresàries són una manera de visualitat la capacitat d’emprendre que les dones, treballant plegades, arriben a assolir.

Un sostre de vidre que, sense cap mena de dubte, va esmicolar fa temps la tercera de les ponents que van intervenir en l’eWoman Figueres del dimarts 22 de novembre. La investigadora en Química Computacional de Castelló d’Empúries Sílvia Osuna. Dirigint el seu propi grup de recerca a la Universitat de Girona, el currículum d’Osuna és impressionant amb més de 90 publicacions en revistes internacionals de recerca científica. Ha estat guardonada amb el Premi de la Societat Europea de Química, però també ha rebut el Premi Nacional de Recerca de Catalunya – Talent Jove 2019 de la Fundació Catalana de Recerca i Innovació (FCRi), el Premi Jove Investigador de Lilly i la Royal Spanish Society of Chemistry RSEQ, així com el premi en recerca científica de la Fundació Princesa de Girona. A Figueres, Osuna va parlar d’enzims, el focus de la seva investigació, però també de la importància de fer equips. «Qui va pujar a l’Everest per primer cop? Si fas aquesta pregunta, la gent es recorda de dos noms, però aquests dos no haurien pujat a l’Everest si no haguessin tingut un equip al seu voltant».

Després de les intervencions d’Imma Serra i Xènia Semis, de Maria Rosa Agustí i de Sílvia Osuna va arribar el torn de la sessió de coaching, liderada per Usoa Arregui, Alfredo Julià i Ignacio Alonso de Cambyo. Una espectacular demostració del que pot arribar a fer la confiança en les pròpies possibilitats, amb voluntaris del públic doblegant una barra de ferro amb els seus colls, va servir de prèvia per a l’arribada del moment més esperat de la jornada. L’anunci dels premiats. El primer reconeixement va ser per a l’Associació Amunt i Crits!, que va rebre el primer eWoman a la Igualtat de mans de la regidora de l’Ajuntament de Figueres, Esther Marcos. Amunt i Crits!, nascuda fa dos anys a Figueres, té com a principal objectiu facilitar l’acollida i la integració de les persones migrades que arriben cada any a la comarca. «Com a dones referents comunitàries, treballem per ajudar dones i famílies que necessiten un cop de mà per integrar-se i formar part d’aquest país», va explicar Habby Jawo que va rebre el premi al costat de les seves companyes Nadia Sekali i Ikram El Bekkouri.

En segon lloc, va arribar el torn del premi al Mèrit Esportiu que va recaure en la jugadora figueres de tennis taula del TT Tramuntana, Jana Riera. El conseller delegat del Setmanari de l’Alt Empordà, Jordi Molet, va entregar el guardó a la mare de la palista, Zoe Molons. En un vídeo des del Car de Sant Cugat, on viu i s’entrena, Riera va agrair el premi, i sobretot, el «suport de tota la gent que em dona suport, principalment la meva família, el TT Tramunnta i l’Ajuntament de Figueres».

Per acabar, l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, va entregar el premi a la Trajectòria Professional a l’empresa Casals Promise. Fundada el 1922, coneguda per moltes generacions d’empordanesos com a Mitges Casals, l’establiment continua obert al carrer Nou de Figueres amb Montserrat Subirós i la seva filla, Emma Casals, al capdavant d’un negoci que és un exemple de «compromís i continuïtat». «M’he estat més de 50 anys a la botiga i sempre he intentat fer-ho el millor possible, i ara continua la meva filla, i ho fa molt bé», va explicar Subirós.