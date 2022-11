Amb motiu del 25N, Dia Internacional contra la violència cap a les dones, per primera vegada s'ha difós un vídeo on es poden escoltar una desena de testimonis reals d'escalenques que han patit algun tipus de violència masclista durant la seva vida.

Esquerra Republicana ha llançat la campanya No donem l'esquena al masclisme a l'Escala per intentar conscienciar que aquest tipus de violència "la tenim, també, al costat de casa".

El recull de testimonis mostra la realitat de milions de dones arreu: situacions incòmodes i violentes al transport públic, mentre passeges pel carrer o dins de casa teva. Les dones exemplifiquen aquesta violència amb casos personals viscuts a l'Escala d'assetjament, violacions, violència vicaria i psicològica.

Moltes de les participants en aquest vídeo expliquen com després de patir-ho van haver de fugir, guardar silenci o patir la desídia d'administracions i serveis públics com la policia. Mostrant com la responsabilitat de reparar els danys d'aquesta violència recau en la víctima i no en l'agressor, a qui és freqüent que, tal com diu una de les testimonis: "no li va passar res".

Els republicans, a través d'un comunicat, aprofiten aquest 25N per reclamar "un compromís ferm" de les administracions públiques per denunciar que tot això segueix passant, cada dia, a tots els municipis del món, també a l’Escala. I també com "cal treballar activament des dels ajuntaments" per conscienciar a tothom que totes les dones, en algun moment de la seva vida, han patit, pateixen o patiran agressions, menyspreus, vexacions o violacions del seu cos o de la seva llibertat.