L'expectació i la incertesa que ha generat la campanya viral 250 m² ha quedat resolta, aquest dijous al vespre, amb la presentació del local que acollirà el nou Ateneu de Figueres, fruit de l'entesa de tres entitats històriques com són la Iaeden-Salvem l'Empordà, Òmnium Cultural i el Centre Excursionista Empordanès. A quarts de set de la tarda, l'actriu Berta Sayeras, protagonista de l'espot promocional dels 250 m², ha recollit un nombrós grup de gent que esperava el seu desenllaç a la plaça de la Palmera. Des d'allà els ha dut fins a l'edifici del número 3 del carrer Sant Josep Sol d'Isern, que serà reformat interiorment com a seu de les tres entitats fundadores. Juntes sumen 4.500 associats. Ara inicien una campanya per a finançar els trenta mil euros del cost de preparació de l’equipament.