Cap a una Figueres més accessible

Avui, una persona amb cadira de rodes no pot fer servir els vestidors del pavelló municipal Roser Llop de Figueres. Ni, tampoc, accedir a les graderies del mateix recinte a les quals només es pot pujar per unes escales. Dues mancances d’accessibilitat que l’Ajuntament de Figueres ara podrà resoldre gràcies a una nova subvenció europea. 142.993 euros provinents dels fons Next Generation que, a banda de les millores al pavelló d’esports, permetran instal·lar una plataforma elevadora per accedir a l’Arxiu Municipal o posar en funcionament un bucle magnètic a les taquilles del Teatre Jardí per poder atendre persones amb problemes de sordesa. Una part d’aquests diners també serviran per acabar de pagar obres ja anunciades, com la instal·lació de l’ascensor al mateix teatre, o que ja s’han executat com els bucles magnètics a l’Oficina de Turisme. En total, la inversió en la millora de l’accessibilitat als equipaments municipals de Figueres s’enfila fins als 189.383,27 euros, dels quals una mica més de 140.000 arribaran via europea amb una subvenció gestionada a través del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

«Figueres és el tercer municipi de Catalunya que més import de subvenció ha aconseguit en aquesta convocatòria», detalla la regidora Ester Marcos sobre un finançament que permetrà que el conjunt de millorar al pavelló Roser Llop, al Teatre El Jardí, a l’Oficina de Turisme i a l’Arxiu Municipal estiguin acabades durant l’any 2023. Al pavelló Roser Llop, la instal·lació més beneficiada d’aquesta nova arribada de diners europeu juntament amb el Teatre El Jardí, s’adequaran les portes dels vestidors perquè hi pugui entrar una persona amb cadira de rodes i, al mateix temps, es farà un lavabo adaptat. En total, sumant també la despesa d’instal·lar un ascensor, per accedir a les grades la inversió pujarà als 86.345,45 euros. La instal·lació d’un altre ascensor, en aquest cas al Teatre El Jardí, ja havia rebut la seva aprovació inicial el mes de setembre passat. «Figueres, com a ciutat cultural, ha de garantir que tots els equipaments estiguin adaptats», explicava, en aquell moment, l’alcaldessa Agnès Lladó sobre un projecte que ara, gràcies als fons Next Generation, es podrà acabar de finançar. Més enllà de l’ascensor, les actuacions al teatre figuerenc inclouran la col·locació de dues rampes en passos on ara hi ha escales i la instal·lació del bucle magnètic a les taquilles per poder atendre persones amb problemes de sordesa. En el primer tram de l’actual mandat, a principi de l’any 2020, aquest servei per a persones amb problemes auditius ja s’havia posat en funcionament a la sala del teatre per facilitar que poguessin seguir els espectacles. En aquell moment, l’Ajuntament va instal·lar bucles magnètics tant a La Cate com a l’Auditori dels Caputxins. Consisteixen en un sistema de so que transforma el senyal d’àudio en un camp magnètic, aquest és captat per la pròtesi auditiva i el converteix en un senyal d’àudio net i lliure de sorolls. «És un pas endavant per fer una cultura accessible a tothom», va explicar, en aquell moment, el regidor de Cultura, Alfons Martínez Puig, assegurant que «els espais passen a ser inclusius adaptant-se a les necessitats de les persones sordes o amb dificultats auditives». Les millores al pavelló Roser Llop, a l’Arxiu Municipal o a l’Oficina de Turisme, i les que s’han anat fent al Teatre Jardí, van en la mateixa línia de la reforma del Museu de l’Empordà. Amb una ajuda econòmica, en aquest cas de la Diputació de Girona, de 200.000 euros, l’Ajuntament de Figueres va poder emprendre unes obres que, segons l’alcaldessa Agnès Lladó, eren un «un projecte de ciutat, per tal modernitzar el museu de l’Empordà, fer-lo més inclusiu i accessible i recuperar auditori». Amb les obres es varen eliminar els dos trams d’escales que anaven des de l’entrada fins a l’espai de recepció del museu.