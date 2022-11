Defensa frena l’ús indegut d’espais i carrers de la Colònia d’Aviació de Figueres

La Colònia d’Aviació és el nom amb el qual es coneix popularment a Figueres el barri que ocupa la falda del Castell des de la seva pujada fins a les proximitats de Serra Floreta. Els seus veïns han patit aquests darrers temps una invasió de vehicles, els conductors dels quals han aprofitat la seva proximitat amb el centre de la ciutat per a aparcar-hi indiscriminadament. També s’han donat casos d’incivisme creixent que ha acabat desembocant en la intervenció del Ministeri de Defensa a través de l’Institut de la Vivenda, Infraestructura i equipament de la Defensa (INVIED).

Encara avui, aquesta barriada és propietat del Ministeri, el qual ha estat negociant amb l’Ajuntament de Figueres per a incorporar la Colònia a la trama urbana de la ciutat, una negociació que, segons fonts municipals, «està ben encaminada».

Han estat els mateixos veïns els qui van contactar amb l’entitat ministerial a la recerca de solucions que l’Ajuntament no podia aportar perquè no li correspon la gestió d’aquest espai. «La nostra principal preocupació estava centrada en dos temes importants, com són el dels aparcaments indiscriminats en espais que no estan pensats per a ser-ho i el de l’acumulació de brossa en alguns punts on, fins i tot, s’hi celebraven botellots nocturns, les deixalles dels quals els havíem de recollir els residents», assenyalen els representants de l’Associació de Veïns que es va constituir, anys enrere, quan van començar les negociacions entre Defensa i el Consistori.

L’INVIED va respondre a les peticions dels afectats senyalitzant el carrer de la Creu del Terme per a impedir els aparcaments en una de les dues bandes del carrer. Aquesta tardor ha actuat en el voral adjacent a la Llar d’Infants municipal, col·locant-hi pilones per a impedir l’acumulació de vehicles en una zona que no està urbanitzada per a ser-ho. «La gran majoria de la gent que aparca aquí ve de fora. La majoria són treballadors d’establiments i entitats del centre, però també arriben molts visitants i turistes, sobretot francesos. Dimecres passat, fins i tot, hi va haver una acampada», assenyalen els representants veïnals. Temps enrere es van tancar amb cadenat els aparcaments privats dels habitatges.

La neteja i les escombraries també havien generat problemes. «Els camions de recollida fan la seva feina diària i l’INVIED s’ha fet càrrec del manteniment de tota la zona. En el futur immediat esperem que les mesures preses en el carrer de la Creu del Terme també s’estenguin al carrer Aviador Collar», apunta l’Associació.

Els veïns expliquen que tenen «bones relacions» amb la Guàrdia Urbana. Amb la senyalització correcta en els carrers, els agents podran actuar arribat el cas, sobretot quan es donen situacions flagrants d’aparcaments indeguts en espais que generin dificultats circulatòries.

Un barri aixecat pels Estats Units en temps de la guerra freda

Els militars americans que van activar l’EVA 4 del Pení van deixar petjada a la comarca

El barri de la Colònia d’Aviació de Figueres és fàcilment identificable, en la part nord, per les cases blanques que van ser construïdes als anys cinquanta per arquitectes i enginyers de l’exèrcit dels Estats Units per tal d’acollir els militars que participaven en la posada en marxa de l’Estació de Vigilància Aèria del Pení, l’EVA 4, anomenada W-4 en els seus inicis. A la part més urbana, també s’hi van aixecar diversos edificis, amb la mateixa finalitat, destinats a les famílies dels militars espanyols de l’Exèrcit de l’Aire.

Aquests habitatges van sorgir a conseqüència del Tractat d’Amistat i Col·laboració Hispano-nord-americà de 1959, els orígens del qual cal cercar-los en els Pactes de Madrid de 1953 entre els governs d’Espanya i els Estats Units, en plena efervescència inicial de l’anomenada guerra freda.

La presència de militars nord-americans a l’Alt Empordà va generar moltes situacions anecdòtiques i d’altres que van tenir repercussions socials i econòmiques. L’equip de bàsquet del Patronat de la Catequística, l’Adepaf, se’n va beneficiar amb la presència de jugadors vinguts de l’altre costat de l’Atlàntic que dominaven el joc de la cistella. Tant a Figueres com a Roses, aquells primers anys de presència de famílies americanes van generar l’arribada d’electrodomèstics i materials de la llar que eren desconeguts a Espanya. L’amor també va jugar el seu paper entre empordaneses i militars de la US Air Force.

Figueres va tenir un gest cap als seus nous veïns arran de l’atemptat mortal de Dallas del 20 de novembre de 1963 contra el president Kennedy, el nom del qual figura en un dels carrers del barri de Figueres, amb una escultura que el recorda.