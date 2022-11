Vent, onades i pluja posen aquest dijous en risc l'àrea de la costa de Girona, per fort onatge, en una jornada marcada per la possibilitat de precipitacions localment fortes en set províncies més de la meitat nord peninsular, així com intervals de vent fort a la costa de Galícia i àrea Cantàbrica i nevades en zones altes del Pirineu, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

En concret, l'onatge activarà els avisos a Girona, la Corunya, Lugo i Pontevedra, que ascendiran a importants a Astúries, Cantàbria, Guipúscoa i Biscaia. A més, les pluges activaran els avisos a la Corunya i Pontevedra i el vent, a la Corunya i Lugo. La previsió a l'Alt Empordà per Aquest dijous hi ha cel molt ennuvolat o cobert en general que minvarà al final del dia. A l'Alt Empordà, es preveu pluja a la tarda i més cap al vespre, augmentarà la tramuntana amb cops forts que poden arribar als 70km/h. La temperatura mínima baixarà entre lleugerament i moderadament i es donarà al final del dia.