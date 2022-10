Els tres acusats s'han desvinculat de l'assalt a un matrimoni que regenta un hotel a Cantallops El robatori violent va passar el 16 de març del 2020, en ple confinament. Al judici, que s'ha fet a l'Audiència de Girona, els processats han donat explicacions als indicis que les acusacions esgrimeixen contra ells. L'acusat que va llogar la furgoneta que els lladres van fer servir per anar a Cantallops ha afirmat que tenia un deute amb el seu camell i que el traficant li va proposar saldar-lo a canvi d'arrendar-li el vehicle. Ha afegit que també li va deixar la targeta que van fer servir els assaltants per pagar peatges. Els altres dos processats han dit que no es coneixien entre ells i que no van participar en el robatori.

El judici va començar dilluns a la secció tercera de l'Audiència amb la declaració de les víctimes. Aquest dijous han declarat els acusats. Tots tres han negat haver participat en el robatori violent que va tenir lloc cap a les vuit del vespre del 16 de març del 2020, els primers dies de confinament estricte per la covid-19.

Els processats, que només han respost a les preguntes de les defenses encapçalades pels lletrats Carles Monguilod, Joan Pere Zapata i Gustavo Álvarez, han donat explicacions als indicis que la fiscalia i l'acusació particular esgrimeixen contra ells. Un dels acusats va llogar la furgoneta que els assaltants van fer servir per desplaçar-se fins a Cantallops. Un vehicle que càmeres de videovigilància van captar al llarg del recorregut.

Segons ha explicat al judici, el març del 2020 era addicte a les drogues, sobretot marihuana i cocaïna, i no tenia feina. Per això, havia contret un deute "important" amb el seu camell, un home originari de la República Dominicana, conegut amb el sobrenom d'El Flaco i "molt perillós". Per saldar el deute, el traficant li va demanar que llogués el vehicle fent servir la seva documentació.

L'acusat ha concretat que es va limitar a anar fins a l'empresa de lloguer, endur-se la furgoneta i entregar-li al camell. Uns dies més tard, la va tornar. L'acord per cobrir el deute també va incloure, ha afegit, que li deixés la seva targeta de dèbit, que és la que la investigació dels Mossos d'Esquadra indica que van fer servir els lladres per pagar els peatges.

Responent a preguntes del seu advocat, Carles Monguilod, el processat ha dit que van sol·licitar al jutjat les imatges dels peatges per poder demostrar que no era ell qui anava dins el vehicle el dia dels fets, però que les gravacions no van permetre identificar cap dels ocupants.

La policia va arrestar aquest sospitós a l'aeroport de Barajas el desembre del 2020 quan anava a agafar un vol destí la República Dominicana. Al judici ha negat que tingués intenció de fugir i ha dit que volia anar al seu país d'origen perquè tant el seu pare com el seu fill tenien problemes de salut. El processat ha subratllat que la seva família havia rebut amenaces del camell perquè volia evitar que el delatés.

Els altres acusats també s'han desvinculat del robatori. Tots dos han negat que es coneguessin entre ells abans de les detencions. El processat defensat per Zapata ha afirmat que el número de telèfon que la investigació li atribueix i que l'implicaria en els fets no era seu.

Mantenen les acusacions

La fiscalia manté la petició de 15 anys de presó per un delicte de robatori amb violència i dos delictes de lesions amb les agreujants de disfressa, abús de superioritat i aprofitament de lloc. L'acusació particular eleva la petició a 16 anys. Les defenses demanen l'absolució i el judici ha quedat vist per a sentència.

Dilluns, les víctimes van explicar que el dia dels fets no hi havia ningú a l'hotel perquè estava tancat per les restriccions imposades arran de la pandèmia. Cap a les vuit del vespre, l'home tornava a casa després de treballar en un altre negoci que tenen a La Jonquera.

Segons va explicar a la sala de vistes, quan va arribar a casa i va baixar del vehicle, va sentir una fressa i gairebé no va tenir temps de girar-se perquè dos homes el van atacar per l'esquena, se li van llançar al damunt, el van colpejar amb les mans i amb un pal i el van fer a caure a terra. No els hi va poder veure la cara perquè anaven encaputxats però sí que va poder identificar que hi havia un tercer assaltant i que tots ells tenien accent de la República Dominicana.

Els lladres el van lligar i immobilitzar i el van emmordassar amb cinta americana. En aquell moment, i alertada pels crits d'auxili, la dona va sortir a l'exterior de la casa. Un dels lladres, segons va relatar, també se li va llançar a sobre, la va fer caure a terra i la va lligar i emmordassar.

Quan la parella ja estava immobilitzada, els van arrossegar fins a dins la casa mentre els colpejaven amb l'objectiu que revelessin on hi havia diners. Les víctimes van concretar que els assaltants els van amenaçar amb un ganivet. Finalment, els lladres van arreplegar 800 euros d'un sobre, 200 euros d'un vehicle i joies i rellotges. Van fugir de la casa deixant les víctimes lligades de mans i peus.

Després d'uns minuts de silenci, la parella es va atrevir a parlar. Quan es van adonar que estaven sols, van indicar al judici, la dona va aconseguir alliberar-se, deslligar la seva parella i van alertar els serveis d'emergències.