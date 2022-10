Renfe garanteix que, a hores d’ara, ja ha s’han recuperat un 98% de les places d’Avant que hi havia en el corredor Barcelona-Girona-Figueres abans de la pandèmia. Així ho ha assegurat el govern estatal en una resposta per escrit al diputat gironí Sergi Miquel. Tot i això, aquestes dades no concorden amb la percepció que tenen els usuaris d’aquesta línia, que porten mesos queixant-se de la manca de seients disponibles per fer aquest recorregut. Una preocupació que sembla haver-se intensificat durant les últimes setmanes, arran de l’inici, per part d’Adif, de les obres que han de permetre el pas de trens per la nova estació de la Sagrera de Barcelona, i que estan afectant, entre altres, els trens de mitja distància i Rodalies de la R1 i la R11, procedents de Girona. Tal com va poder comprovar Diari de Girona - del mateix grup editorial que l'Empordà - a l’inici dels treballs, hi ha molts treballadors que han decidit agafar l’alta velocitat durant els propers tres mesos per assegurar-se que arriben a temps a la feina.

Davant les preguntes del diputat Sergi Miquel, que volia saber quan es restablirà totalment l’oferta d’alta velocitat que hi havia abans de la pandèmia, el Govern central reitera -com ha fet durant els últims dos anys- que, durant tota la crisi sanitària, «Renfe ha mantingut una programació de serveis que s’ha anat ampliant en funció de la recuperació de la demanda».

En el cas del traçat Girona-Barcelona-Figueres, recorda que durant aquests mesos d’agost i setembre s’han recuperat noves freqüències, de manera que s’ofereixen més de 36.200 places setmanals, «una xifra que pràcticament iguala les ofertes d’Avant que existien en aquest corredor amb anterioritat a la crisi sanitària (concretament, suposen un 98% de les places existents en la situació preCovid 19)».

De fet, aquesta ha anunciat que hi haurà una nova freqüència entre Barcelona i Vilafant en horari de tarda. El comboi sortirà de Barcelona Sants a les 17:37 amb arribada a Girona a les 18:17 i Figueres Vilafant a les 18:32.

Renfe ha argumentat, en diverses ocasions, que la pandèmia va endarrerir la formació de maquinistes, fet que ha endarrerit la recuperació de tots els serveis que hi havia en funcionament abans de la crisi sanitària.

Per tot plegat, ja fa temps que els usuaris d’alta velocitat entre Girona, Barcelona i Figueres es queixen. No per la qualitat del servei, sinó precisament per la dificultat per poder aconseguir una plaça. Segons indiquen, sovint s’ha de reservar amb molta antelació si es vol aconseguir un bitllet per les hores punta, per exemple els divendres a la tarda. És per això que els usuaris han reclamat en diverses ocasions que s’alliberin més places d’AVE per convertir-les en Avant.

En la seva resposta per escrit, Renfe també recorda que els usuaris d’Avant es poden beneficiar, des de l’1 de setembre i fins el 31 de desembre, de la reducció del 50% en els preus dels abonaments. D’altra banda, assenyala que els viatgers de Figueres i Girona «també compten, actualment, amb una àmplia oferta de trens per viatjar cap a i des de Barcelona a través dels serveis de Rodalies de Catalunya (línies R11 i RG1)», ja que en aquest cas sí que s’han restablert al 100% totes les freqüències que hi havia abans de la pandèmia. També subratlla que els viatgers dels trens convencionals poden utilitzar els abonaments gratuïts durant els propers tres mesos.

Però, precisament, molts viatgers es mostren indignats perquè el període de gratuïtat dels abonaments coincideix amb el de les obres a Barcelona, fet que els dificulta la mobilitat perquè els trens només arriben fins a Sant Andreu Comtal i des dallà s’han de desplaçar en metro o autobús fins al centre de la ciutat.