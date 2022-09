L’alberg de la xarxa pública Xanascat de l’Escala ha estat el segon de tot Catalunya en rebre més participants de les colònies L’Estiu és teu! d’enguany. En concret ha comptat amb la presència de 596 infants, adolescents i joves d’entre 5 i 16 anys. Tots ells han participat en estades de música, idiomes, esports, astronomia, enginy, circ, cinema, excursionisme, fotografia, art, natura, dansa i emocions. En total, a tot Catalunya han estat 3.070 els infants, adolescents i joves que hi han participat.

Organitzades per l’Agència Catalana de la Joventut, les colònies L’Estiu és teu aquest any han estat becades al 100% amb un cost de 31.228 euros. Alhora, una altra de les novetats ha estat la introducció de l’educació emocional com a eix transversal a les activitats. I és que després de formar fins a cinquanta monitors, es va adaptar la programació d’algunes estades de colònies per tal de treballar i reflexionar al voltant de la consciència emocional amb els joves participants.