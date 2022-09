L’Escala ha aprovat el Codi ètic de conducta i bon govern de l’Ajuntament, document que ha de servir com a instrument d’autoregulació que reforci la infraestructura ètica del consistori.

El Codi, aprovat per unanimitat en la sessió plenària extraordinària del mes de juliol, s’ha elaborat en el marc del conveni amb la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya. «Dins aquest, es va crear un grup de treball que va elaborar aquest codi que té com a finalitat definir la responsabilitat i bones pràctiques dels càrrecs polítics i treballadors dels ajuntaments», va explicar l’alcalde Josep Bofill durant el ple.

Alhora, per tal de poder vetllar pel bon funcionament del codi ètic recentment aprovat, l’Ajuntament ha acordat un sistema d’avaluació externa de la seva política «d’integritat institucional». Per això, s’ha escollit la figura del síndic de greuge com a canal de comunicació entre els vilatans i el consistori. «Per canalitzar les bones conductes, ell serà ‘la bústia’ de queixes i d’instàncies relacionades amb aquest Codi», va especificar Josep Bofill en la sessió plenària.

Val a dir que aquest Codi és aplicable a l’Ajuntament de l’Escala, però també a les entitats municipals vinculades o dependents d’aquest ens. A més, s’ha creat un decàleg de valors ètics i de bon govern per la seva correcta aplicació.