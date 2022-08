El fruiter Esteve s’ha convertit en un «influencer» a TikTok des de la seva botiga de Roses

Esteve Malé Calvo va néixer fa 38 anys a Biure d’Empordà, resideix a Castelló d’Empúries i regenta el seu negoci de fruites i verdures a Roses. Fa 12 anys que es va aventurar a ser empresari, i comenta que els seus pares, que també es dediquen a la venda de fruites i verdures, el van ajudar a començar. D’un temps ençà, s’ha convertit en un dels rostres simpàtics de les xarxes socials. És conegut com «El fruiter de TikTok».

Esteve Malé Calvo té un utensili per tallar síndries que causa sensació. En un dels darrers vídeos que ha publicat a TikTok, en només uns pocs segons, mostra la precisió amb què l’eina divideix en dues parts l’esfera. Sobren les paraules, la breu gravació transcorre amb l’únic so dels cops de mà que propina a la fruita, per comprovar que es troba en el punt àlgid de maduresa, i amb el «clac» del tall. La repercussió en xifres d’aquest vídeo és considerable: 640.800 visualitzacions, 7.188 ‘m’agrada’, 143 comentaris, 314 guardats i 221 compartits.

Esteve Malé Calvo ara mateix és més conegut per tothom com El fruiter de TikTok i, en el seu perfil @esteve_male.fruiter, es presenta com «el fruiter simpàtic i divertit!». La seva influència creix dia a dia, com ho demostra el fet que està a punt d’arribar als 10.000 seguidors. Fer vídeos forma part de la seva feina, com també ho pot ser tallar síndria, col·locar patates, tomates o albergínies als expositors o atendre els clients de la botiga.

«No tinc una organització per a les xarxes socials, faig els vídeos sobre la marxa i d’una forma improvisada, quan em ve de gust», explica el fruiter tiktoker. A la seva botiga, trobem Laura Cortada i Youssef Samadi i, junts, formen un equip en totes les tasques, fins i tot en els vídeos. Laura Cortada és, sovint, l’encarregada de fer les gravacions amb el mòbil i Youssef Samadi ha acompanyat el fruiter Esteve en algun dels continguts. «Ells també s’estan fent famosos», somriu.

«A mi m’agrada molt que la gent vegi el nostre producte, tractar molt bé el client, donar-li un producte de qualitat i alegrar la vida dels clients»

La idea de crear un perfil a TikTok, compte que compagina també amb Instagram, se li va ocórrer arran del confinament per la pandèmia de Covid-19. «En aquell moment, vam fer molt de servei a domicili. Justament, al principi de l’anunci de la pandèmia, vam fer un vídeo que va ser clau. Convidava la gent a ajudar-los, els deia que no vinguessin a la botiga perquè ja els portaríem nosaltres la comanda a casa. Jo no m’ho esperava, però aquell vídeo va tenir moltes visualitzacions», explica Esteve Malé Calvo.

Fer créixer el negoci

El fruiter comenta també que, en aquells moments, tenia moltes ganes de fer créixer el negoci. «Tenia una necessitat de canvi», anota. I, aleshores, va decidir formar-se en màrqueting i en gestió empresarial. Els nous coneixements li van aportar la idea d’expandir-se en nombre de botigues i, a més de la de Roses, va obrir-ne a Llançà i Figueres. Admet, però, que amb el temps es va adonar que aquest no era el tipus de canvi que havia previst i va reconduir la seva acció empresarial. «Un cop vaig tenir l’empresa més gran, el cost de l’estructura se m’anava menjant. Per això, vaig decidir centrar-me només en la botiga de Roses. És molt complicat controlar-ho tot. A mi m’agrada molt que la gent vegi el nostre producte, tractar molt bé el client, donar-li un producte de qualitat i alegrar la vida dels clients», afirma.

Aquesta darrera part, alegrar la vida dels clients, l’ha trobat a través de les xarxes socials, tal com confessa ell mateix. «Des de TikTok i Instagram vam veure que podíem arribar a molta gent. Se’ns coneix com una botiga alegre, contenta i sabem que la gent ve aquí amb aquesta idea: ‘Anem a veure el fruiter divertit’. M’he adonat que la repercussió a TikTok és brutal i, fins i tot, he arribat molt al públic infantil. Hi ha nens que venen a veure’m per fer-se fotos o vídeos amb mi, perquè els ha agradat el meu contingut», assenyala Esteve Malé Calvo.

Els continguts dels seus vídeos estan dedicats, principalment, a Roses, als llocs d’interès, a la gastronomia, dona consells de salut i d’alimentació saludable i tot surt de l’enginy i la imaginació, sense cap planificació. «Volem oferir temes alegres i que distreguin a la gent, sense capficar-nos-hi gaire», explica el fruiter, alhora que reconeix que «les xarxes socials són un món que aclapara molt i que vol molta dedicació i temps». «Si estem relaxats a l’hora de fer els vídeos, sense pressions, fent el que ens vingui de gust a cada moment, tot funciona més bé. Nosaltres el que volem és estar presents amb els clients sobretot», assegura.

Tothom a la botiga s’implica en la promoció digital

Laura Cortada i Youssef Samadi treballen amb Esteve Malé a Fruites i Verdures Esteve i, com la resta de la plantilla, transmeten a la clientela el caràcter familiar que els ha contagiat el propietari del negoci. Quan toca fer un vídeo per a les xarxes socials, no s’ho pensen dos cops. Deixen allò que estan fent i inicien la gravació.

El fruiter vol dedicar una atenció especial a totes les persones que l’acompanyen en la seva aventura empresarial: «La Paquita i en Pablo, que són els propitaris del local de Roses; la Teresa i en Pere de la carnisseria Plana, que des del primer dia que m’estan enviant clients nous; la meva dona, la Laura Grabulós, i els meus fills; la Gemma i en Quim; els meus pares, tota la meva familia, i el meu equip, l’Eric Gutiérrez, la Laura Cortada, en Youssef Samadi, l’Eva, la Vanesa, i tots els clients, amics i seguidors que em donen suport cada dia».