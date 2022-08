L’Ailanthus altissima és conegut a Xina com l’ «arbre del cel» per la seva alçada i bellesa. Tanmateix, fora de Xina és més conegut com «l’arbre de l’infern» perquè és una espècie invasora que creix ràpidament (un metre l’any), és altament resistent a la contaminació i es pot estendre fàcilment, tot convertint-se en una amenaça per a la flora autòctona i els ecosistemes on s’instal·la. Ara, la Diputació de Girona invertirà uns 17.000 euros (IVA inclòs) perquè una empresa externa faci una proposta per a la seva eliminació i control a les localitats de Calonge i la Selva de Mar.

L’Ailanthus altissima és un arbre de fulla caduca alt, que pot arribar a medir entre 17 i 27 metres i viure entre quaranta i cinquanta anys. Originari de Xina, es va introduir a Europa al segle XVIII pel seu ràpid creixement, però es va acabar comprovant que la seva fusta és de baixa qualitat i que a més amenaça els ecosistemes autòctons. Es tracta d’un arbre que sol viure bé en espais degradats, com solars o descampats, i que ha estat inclòs dins del Catàleg Espanyol d’Espècies Exòtiques Invasores del Govern espanyol, ja que la seva ràpida expansió fa que redueixi la biodiversitat i la riquesa d’espècies, ja que incrementa la dominació a favor de si mateix. Per això, la Diputació de Girona ha tret a licitació un contracte per tal que una empresa externa redacti dos documents per a la gestió d’aquesta espècie a Calonge i a la Selva de Mar. L’objectiu és que presenti una proposta de gestió per a l’eliminació i control de l’espècie, tot establint aspectes com la metodologia, el cronograma, els sectors de treball o la gestió de residus, entre altres. A més, l’empresa que vulgui encarregar-se’n haurà d’incloure-hi un pressupost desglossat de l’actuació i una proposta d’actuació per fases, així com una cartografia on s’identifiqui la distribució de tots els rodals d’ailanthus que existeixen a la zona, la seva densitat i les seves edats. A més, la Diputació adverteix que s’haurà de treballar conjuntament amb els municipis per tal d’establir les possibles vies de finançament. L’empresa que guanyi la licitació haurà de presentar el pla en un termini de quatre mesos.