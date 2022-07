El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha fet una crida a la prudència i a la col·laboració ciutadana aquest cap de setmana per evitar incendis i combatre les temperatures extremes. El conseller ha subratllat que els avisos dels ciutadans a través del 112 també combaten focs: "Són importantíssims per resoldre un foc com més aviat millor i evitar que es converteixi en un incendi". La recepta d'Elena per a aquests dies és "precaució, precaució i més precaució". El conseller exposa que dilluns vinent tornaran a analitzar la situació climàtica i no descarta prorrogar les restriccions.

Elena ha presidit aquest divendres la Junta Local de Seguretat de Figueres i ha anunciat set mossos més a l'ABP l'hivern vinent. Des de Figueres, Elena ha recordat que es compleixen deu anys del gran incendi de l'Empordà i ha remarcat que precisament aquestes setmanes Catalunya torna a viure una "situació amb moltes dificultats" per l'onada de calor extrema i la sequera que han obligat a ampliar restriccions a 357 municipis de 27 comarques i tancar onze massissos fins la mitjanit de dimarts. "El missatge per a aquest cap de setmana és clar: prudència, prudència i molta prudència", ha afirmat el conseller. En aquest sentit, subratlla que és molt important que la ciutadania sigui conscient de la situació de risc i que compleixi les restriccions per evitar incendis. A més, ha exposat que gràcies a la col·laboració ciutadana i als avisos immediats al 112 també s'ha pogut evitar que un foc es converteixi en un incendi de magnituds més grans. "Gràcies a l'acció dels serveis d'emergències i també gràcies a la col·laboració ciutadana hi ha hagut incendis que mai s'han produït", ha dit. Interior amplia a 45 municipis de l'Alt Empordà les restriccions pel greu perill d'incendi A banda del perill de foc, el conseller també ha demanat molta precaució per evitar cops de calor. En aquest sentit, ha recordat les recomanacions de no sortir o fer esforços en moments de màxima intensitat de la calor o hidratar-se. També demana posar una atenció especial en el benestar de persones en situació de vulnerabilitat o de col·lectius que puguin patir més els efectes de les temperatures altes, com la gent gran. Elena ha recordat que les restriccions actuals estaran vigents fins la matinada de dimarts i ha exposat que dilluns es tornaran a reunir per avaluar la situació climàtica al país i resoldre si cal prorrogar les mesures, reduir-les o ampliar-les- "Els models predictius són molt precisos amb 48 hores de marge, per això ens tornarem a reunir dilluns", ha explicat el conseller que afegeix que allargaran les restriccions "en la mesura que sigui necessari". Set mossos més a Figueres Joan Ignasi Elena ha presidit aquest divendres la Junta Local de Seguretat de Figueres. Durant la trobada, l'alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó, li ha demanat més recursos i que la conselleria tingui en compte la "singularitat" de Figueres com a primera ciutat gran transfronterera, amb molts visitants pel turisme i amb una "situació de convivència delicada" perquè alguns veïns se senten insegurs i expressen el seu "malestar". Lladó ha explicat que l'equip de govern ha apostat per la seguretat incrementant el pressupost i reforçant la plantilla de Guàrdia Urbana passant de 61 a 73 i defensa que fan tot el que està a les seves "mans". El conseller ha assegurat que la represa de l'activitat i la fi de les restriccions de la pandèmia han fet augmentar els incidents. Una situació que viu, ressalta, tot el país i no només Figueres. "Hi hem de posar mesures i en som molt conscients, per això treballem des de la proximitat i la coordinació i hi posem mitjans", ha dit. De fet, el conseller ha anunciat que l'hivern que ve l'ABP de Figueres es reforçarà amb set mossos més: "És important perquè consolida places, consolida la presència i consolida el compromís del cos dels Mossos d'Esquadra amb la ciutat, tal com ho va el govern municipal a través de la Guàrdia Urbana". Elena ha dit que poder comptar amb més policies és "una bona notícia" per a Figueres. Una altra mesura important ja en el mitjà termini per a la seguretat a l'Alt Empordà, com a comarca fronterera, serà la posada en marxa de la nova comissaria de la Jonquera. "És la inversió més gran que fa el Departaments i provocarà la necessitat de tenir més agents allà i, alhora, que el servei que presten els Mossos a tota la comarca sigui més potent", ha conclòs el conseller.