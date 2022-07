L’Agència de Residus de Catalunya, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha resolt la convocatòria de subvencions per millorar infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya de l’any 2022. En el marc d’aquesta convocatòria, s’han atorgat ajudes per valor de 13,6 milions d’euros a una catorzena d’ens locals per contribuir al finançament de 26 projectes. Entre els beneficiaris, hi ha el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, que ha rebut 2.087.417,16 euros per al Centre de Tractament de Residus (CTR).

En total, se subvencionen tres actuacions: el projecte d’ampliació del tractament biològic-Maduració en sitges de Form i neteja fracció vegetal triturada, amb un port de 677.899,00 euros; el projecte de recuperació de la fracció polímers del flux 3D/Rodants-Pesats, amb 826.443,31 euros, i el projecte de control de qualitat i expedició dels materials recuperats, amb 583.074,85 euros. Els ajuts que atorga l’Agència de Residus de Catalunya provenen dels fons Next Generation de la Unió Europea i s’emmarquen en la convocatòria de subvencions per millorar infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya de l’any 2022.