Biòlegs, fotògrafs i naturalistes descobreixen una flor inèdita a la badia de Roses

La Fundació Alive està d’enhorabona. Després de dos anys insistint a trobar la floració dels prats de Cymodocea submergits a la badia de Roses, finalment han pogut registrar la primera flor masculina de la Cymodocea nodosa. «Aquesta dada és molt important, ja que és la primera floració que es registra a la badia de Roses», es feliciten els membres de la Fundació Alive, que tenen la seva seu al municipi de l’Escala.

Durant les campanyes de Carboni Blau de l’hivern del 2021, els biòlegs submarinistes d’aquesta entitat van detectar-ne els fruits i, en aquell moment, ja van poder endevinar que aquesta era una prova irrefutable que hi havia hagut flors durant la primavera. «Durant el seguiment dels refugis del projecte Un pop de Gram, hem pogut constatar que aquí també hi ha hagut floració, la qual cosa ens ha donat una gran alegria, perquè, en aquests herbassars, també és la primera vegada que es constata aquest fet», somriuen.

De fet, ha estat a finals d’aquest mateix juny passat, durant la primera trobada de ciència ciutadana entre fotògrafs d’alt nivell i biòlegs i naturalistes, que es va poder registrar la primera flor masculina de la Cymodocea nodosa. Aquesta va ser, sens dubte, una gran fita per a tots els amants del món submarí.

Flor masculina i flor femenina

Com expliquen els responsables de la Fundació Alive,« la Cymodocea nodosa és una planta superior, que va retornar al mar fa molts milions d’anys. I, per això, és capaç de generar flors sota el mar a finals de la primavera i al principi de l’estiu».

També comenten que la masculina és una flor discreta, petita i molt enganxada al sediment. «Per veure-la, t’hi has de fixar molt, ja que està reduïda a dos estams plens de pol·len de color marronós i dura molt poc temps. La femenina és minúscula i pràcticament invisible pel bussejador», exposen, i també hi afegeixen: «Aquestes flors, que es pol·linitzen amb els corrents marins, són la manera que té el Gram de dur a terme la reproducció sexual, per ajudar a colonitzar nous territoris i per crear variabilitat genètica».

Resulta interessant conèixer el desenvolupament de les flors, tal com ho detallen els experts: «La major part de la feina de manteniment i de creixement de l’herbassar es fa via reproducció asexual. Aquest sistema es basa en el fet que els rizomes, que són les tiges soterrades en el sediment, van creixent a una velocitat relativament gran i creant estolons. Aquests es van entrecreuant fins a formar prats densos. Hi ha qui diu que semblen pastures de la muntanya».

El MedFotopublica les imatges finalistes del 2022

El MedFoto, el primer concurs del món que tracta exclusivament sobre el mar Mediterrani i la seva relació amb les persones, ha fet públiques les 43 imatges finalistes de la seva segona edició. Enguany, el jurat, integrat per sis experts en el món de la fotografia i el medi marí, ha hagut d’escollir entre prop d’un miler d’imatges presentades.

Amb la publicació de les imatges al compte d’Instagram del concurs, coorganitzat per la Fundació Alive i el Club Nàutic l’Escala, s’inicia el període de votació que donarà a conèixer l’autor o autora guanyador del premi votació popular (més ‘m’agrada’ a Instagram). El premi consisteix en una excursió amb veler per la Costa Brava que podrà compartir amb els seus amics o familiars.