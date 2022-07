Un any més, la Piscina Municipal de Roses (PMR), fidel a la cita, ha participat en la campanya solidària “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”. La jornada va tenir lloc el passat dilluns, 11 de juliol, i va assolir una recaptació rècord de 1.069,65 €.

Aquesta ha estat la setzena vegada en què Piscina de Roses participa en la campanya i tota la recaptació d’entrades puntuals d’aquest dia es destinen a la Fundació Esclerosi Múltiple. A més, al llarg de tot dilluns, es va vendre material Mulla’t i es varen recollir donatius. Amb les darreres vendes fetes al llarg de la setmana, s’ha assolit una recaptació rècord de 1.069,65€, superant la xifra aconseguida l’any passat de 908,20 €.

Verònica Medina, regidora d’Esports de Roses i presidenta de la Piscina Municipal, agraeix aquesta alta participació: "la solidaritat és un dels valors humans més importants i sobretot necessari per a viure en un món millor. Per això mateix, des de la PMR volem donar les gràcies a totes les persones que van aportar el seu granet de sorra Mullant-se, una edició més, per l'Esclerosi Múltiple".