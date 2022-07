Un monestir navarrès aixeca l’interès d’Adrinoc i de Sant Miquel de Fluvià

L’intercanvi d’experiències és una de les actuacions del projecte estratègic Camins de Sant Miquel, patrimoni, natura i cultura i ha tingut lloc recentment, a finals de juny, al municipi de Uharte Arakil, a la comarca de Sakana. Aquesta jornada tècnica tenia com a objectiu visitar el Monasterio de San Miguel de Aralar (Uharte-Arakil, Navarra) per tal que els representants d’Adrinoc (l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya) i de l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià poguessin conèixer de prop com promocionen el seu patrimoni vinculat a la figura de Sant Miquel.

Aquesta visita també els ha permès descobrir quines són les vinculacions que té el monestir amb les entitats de desenvolupament local de zona, el GAL Cederna Garalur i la Agencia de Desarrollo de Sakana. El projecte Camins de Sant Miquel, patrimoni, natura i cultura s’emmarca en un pla de cooperació transnacional més ampli, el projecte Sites Saint Michel en Europe. Amb aquest projecte, que té com a objectiu reconquerir la marca Itinerari cultural europeu Camins de Sant Miquel, concedit en el seu moment pel Consell d’Europa, la voluntat dels seus impulsors és aconseguir un nou producte turístic, cultural, innovador i sostenible, que serveixi com a atractiu desestacionalitzador de l’oferta actual existent. Aquest distintiu permetria associar tots els espais patrimonials vinculats a la figura de Sant Miquel i els seus òrgans de gestió sota un mateix paraigua, i crear un projecte comú de dinamització territorial, afavorint que aquests espais millorin la seva imatge turística i la seva visió europea. D’aquesta manera, amb aquest projecte es pretén donar valor a aquests edificis i promoure itineraris europeus entre els diferents espais. Amb això els espais aconseguiran millorar la seva imatge i aconseguir ser un pol d’atracció turística de la zona, fomentant un turisme estable i durador, conscient i respectuós del patrimoni i del territori. Aquest projecte fa un temps que es va posar en marxa i, de fet, des d’Adrinoc i des de Sant Miquel de Fluvià ja s’han portat a terme altres experiències, com el viatge a la regió italiana del Piemont, l’octubre de l’any passat. Aquesta jornada tècnica va tenir com a objectiu conèixer com des de la Sacra di San Michele promocionen el seu patrimoni vinculat a la figura de Sant Miquel a partir del senderisme. Els socis del projecte Camins de Sant Miquel, patrimoni, natura i cultura, a més d’Adrinoc i l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, són el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Associació Empordà Turisme, que s’hi han associat amb la intenció de desenvolupar nou itinerari turístic de mobilitat sostenible al voltant de la figura de Sant Miquel.