El Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà és un indret ben conegut pels empordanesos, però moltes vegades tendim a pensar que és un espai no idoni per a l’estiu, quan en realitat és tot el contrari. Aquesta zona humida, en l’època estival, mostra una esplendor que també és singular, i digna de veure. «Encara que es vegin zones seques, no s’han de desvirtuar. No s’ha de tenir un rebuig o dir ‘quina pena’. Les zones humides de la Mediterrània fan aquest cicle. Gaudiu també de l’escardament. És una cosa natural que no s’ha de veure com quelcom dolent», explica Josep Espigulé, tècnic d’educació ambiental i antic director del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

En aquest sentit, Espigulé recomana que el Parc es visiti o a primera hora del matí, o a última hora de la tarda, moments en què les temperatures són més agradables. «L’ideal és deixar el cotxe al Cortalet, i anar passejant, aturant-se i observant. I es pot fer amb els ulls nus, i contemplar l’Empordà, que és preciós», destaca el tècnic. «El paisatge ara a l’estiu és impressionant, i és magnífic fer parada en un aguait, i mirar els ocells que estan ben amagats, a l’estany d’Europa, en els recs dels rius, o a la passera de fusta sobre la Muga, per exemple», afegeix.

Fauna diversa, espais singulars

Una de les virtuts dels Aiguamolls empordanesos a l’estiu, és l’àmplia varietat de fauna que es pot contemplar. «Hi ha ocells preciosos. Més enllà de les més de dues-centes cigonyes que tenim a l’Empordà de forma permanent, a qualsevol rec o espai que hi hagi aigua, estant una estona tranquil, es pot veure, per exemple, un ocell d’un blau elèctric impressionant: el blauet», diu Josep Espigulé, que destaca que aquesta no és l’única au que podem observar al parc natural. «També podem veure camallargs, com són el martinet blanc, l’esplugabous, l’agró blanc, l’agró roig, el bernat pescaire... I també les omnipresents arpelles, que si mires una estona al cel sempre les veuràs intentant trobar una presa, ja que són ocells rapinyaires, de caça».

Algunes d’aquestes espècies les podem contemplar tot l’any, però, en canvi, hi ha d’altres que només apareixen als Aiguamolls a la primavera i a l’estiu. «Hi ha dos ocells semblants pel que fa a espectacle de color, i que venen a criar al parc en aquesta època. Són els abellerols, i els gaigs blaus, aus de colors molt potents, i que si vens amb binocles, els podràs gaudir de valent», apunta el tècnic.

A la vegada, Josep Espigulé destaca que, per poder observar aquestes espècies, hi ha espais d’obligada visita, com l’observatori panoràmic Senillosa. «Amb l’itinerari de l’Amazona, que surt del Cortalet, recorrent dos quilòmetres arribes a aquest indret. És un observatori de 360° des d’on es veu tota la comarca, i està penjat sobre una plana d’importància internacional, com són els Aiguamolls», diu el tècnic, que també destaca que el parc té unes 5.000 hectàrees, i d’aquestes, unes 800 tenen un valor altíssim, i hi ha molt poques com aquestes a Catalunya: les reserves naturals integrals. «Són com santuaris de natura. Una és la dels Estanys, i una altra és la de les Llaunes. I després, hi ha un indret molt bonic, al riu Fluvià, que és l’illa de Caramany, on es poden trobar daines». Així mateix, als Aiguamolls trobem arrossars, quelcom significatiu. «Tenim els de la Gallinera. Tenim arrossars a l’Empordà, i com que estan plens d’aigua, hi ha amfibis i animals, com les polles d’aigua o els ànecs», subratlla Espigulé.

A més, un dels avantatges del Parc Natural dels Aiguamolls és que es pot recórrer tant a peu, com en bicicleta. «Hi ha un passeig, que és la ruta dels Estanys, que fa uns vint quilòmetres i va passant per tot el Parc. Es pot fer en bicicleta, caminant... Ara bé, és cert que hi ha una part, que és la que ressegueix la reserva integral de les Llaunes, on no es pot anar en bici perquè hi ha densitat de visitants», diu Espigulé, que també explica que, fins i tot, l’espai natural es pot visitar en cotxe. «Es pot travessar la reserva integral dels Estanys per la carretera que va de Castelló a Palau-saverdera. I allà val la pena parar-se i contemplar ocells, o fins i tot, daines, senglars o teixons». Josep Espigulé també destaca punts emblemàtics com el pont de Leonardo DaVinci sobre la riera de la Mugueta, o les tres ermites que hi ha dins el Parc: la de Sant Antoni del Porquet, la de Santa Reparada, i la de Sant Joan Sescloses. «Es pot fer cultura del territori», apunta.

Propostes lúdiques i culturals

Aquest estiu, el Parc Natural dels Aiguamolls complementa la seva activitat amb noves propostes lúdiques i culturals. Al juliol i a l’agost, cada dia, a dos quarts de nou del matí, es programen les visites guiades Desperta’t amb els Aiguamolls, que tenen un preu de cinc euros, i cal fer reserva prèvia al telèfon 618 547 958. I la proposta es complementa amb la visita de l’exposició Som Natura, comentada per la seva autora, Beni Ballesta. «És una mostra preciosa i d’una altíssima sensibilitat sobre la imatge del Parc dels Aiguamolls al llarg de la primavera i l’estiu», comenta Espigulé.

Val a dir que durant tot l’any també es pot visitar l’exposició EmpordaNA’T a l’Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries, «una mostra permanent, i gratuïta, on es pot descobrir la moltíssima diversitat d’espècies i paisatges que tenen la comarca i els Aiguamolls», conclou Josep Espigulé.