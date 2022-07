L’Ajuntament de Llançà ha iniciat els treballs corresponents als arranjaments necessaris d’uns terrenys propers a l’edifici consistorial, a l’avinguda Europa, per a poder disposar d’un nou aparcament gratuït al municipi. Com a resultat d’aquestes obres, els vianants podran anar caminant des de la riera fins al Port. Des de l’Ajuntament, asseguren que «aquesta actuació urbanística permetrà millorar l’accessibilitat del poble, fomentar els camins rurals, així com, aviat, l’inici del projecte d’horts solidaris». El consistori llançanenc ha posat en marxa, d’uns mesos ençà, un plec de millores infraestructurals al municipi per facilitar la mobilitat dels veïns.