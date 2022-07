Entitats socials de l'Alt Empordà es manifesten a Figueres contra la vulneració de drets humans a Melilla

Emocions a flor de pell a la plaça Josep Pla de Figueres, l'espai escollit aquest 1 de juliol per un grup d'entitats socials de l'Alt Empordà per expressar el rebuig "a les polítiques de mort" per la tragèdia a la frontera de Melilla, on el 24 de juny es van registrar més de 30 víctimes mortals. Representants de les associacions van exercir de portaveus del "dolor i la ràbia" pels fets ocorreguts a la frontera sud, per on milers de persones han intentat entrar a Melilla. Amb el lema "Les vides negres importen. Contra la mort a les fronteres", la protesta a Figueres va reunir desenes de persones, algunes de les quals van intervenir per denunciar públicament una "clara vulneració dels drets humans".

Diferents entitats socials de l’Alt Empordà, conjuntament amb la coordinadora d'ONG Solidàries, s'han adherit al comunicat en què volen denunciar "l'actuació policial marroquina i espanyola, que ha deixat, novament, un rastre vergonyant de mort i dolor".

En el manifest, es relaten els fets en aquests termes: "El passat 24 de juny es va produir un intent de creuar la tanca fronterera a Melilla per part de centenars de persones, la majoria d’elles subsaharianes, de les quals només 133 van arribar a la ciutat autònoma i que posteriorment van ser deportades a la comissaria de la Policia Nacional espanyola. La resta de persones, van ser brutalment atacades per la policia marroquina, fet que va provocar el trasllat a l’hospital de desenes d'elles, ferides, i la mort d’almenys 37. En aquest episodi, la Guàrdia Civil també va participat de manera acarnissada, agredint els que van aconseguit passar, deixant entrar a territori espanyol a gendarmes marroquins per seguir atacant i duent a terme “devolucions en calent”, pràctiques totes elles enregistrades i per tant demostrables. Parlem, doncs, d’una nova massacre racista a les portes d’una Europa indigna i vergonyant, que aquest cop s’ha cobrat, de moment, 37 vides".

Les entitats socials lamenten que "aquests fets són conseqüència directa de les polítiques migratòries i d’asil de la Unió Europea. Unes polítiques criminals que impedeixen les vies legals i segures i obliguen les persones a saltar les tanques o a llançar-se al mar precàriament com a úniques alternatives per tal d’assolir un futur millor, i que alhora no es responsabilitzen de provocar des d’Europa les causes que porten a la migració. Aquestes polítiques externalitzen a tercers països, com Marroc, Turquia i Líbia, la feina bruta dels estats europeus, com s’ha demostrat un cop més".

Les entitats de l’Alt Empordà coincideixen a dir que s'han vulnerat els drets humans i en el seu comunicat fan una sèrie d'exigències: que es garanteixi la protecció i la integritat física de les més de 1.000 persones que no han pogut creuar la frontera; la no devolució a territori marroquí de les persones que han aconseguit arribar a l’Estat espanyol. Cal garantir-ne l’atenció adequada complint el procediment legal vigent, i facilitar-ne l’accés a la sol·licitud de protecció internacional; el reconeixement i la solidaritat cap a les víctimes. Cal posar nom a les, a hores d’ara, 37 persones assassinades com exercici de reparació (les ONG a territori asseguren que poden ser moltes més; una repulsa ferma del govern espanyol i voluntat política per canviar les polítiques migratòries, que garanteixin els Drets humans de totes les persones i la seva vida en comptes de la mort. Cal una pressió des d’Espanya per tal que la Unió Europea modifiqui les polítiques de fronteres i les col·laboracions en matèria de “seguretat” d’aquesta amb tercers països, com Marroc, Turquia i Líbia, així com un gir cap a una política internacional basada en els Drets humans i no els interessos comercials i geopolítics. I cal que l’Estat espanyol deixi de ser un aliat del règim autoritari del Marroc, i l’establiment de vies legals i segures que garanteixin el dret a la lliure circulació de totes aquelles persones que només busquen assolir un futur millor per a elles i per a les seves famílies.

"Des del dolor per les víctimes i l’energia de la indignació, mostrem el nostre més profund rebuig a les polítiques de mort que en aquest nou episodi han assassinat a més de 30 persones. I emplacem públicament a totes les entitats socials, partits polítics i institucions altempordaneses a rebutjar la política migratòria del govern espanyol, auspiciada per la UE, que tan sols comporta dolor i patiment", conclou el manifest.