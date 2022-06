Els municipis de Portbou i Cervera de la Marenda tenen un clar propòsit: aprofitar la terra que els uneix, els Pirineus, per divulgar el seu patrimoni, la seva natura i la seva història. És per aquest motiu que, després de l’èxit de les activitats que el primer de maig van unir la població empordanesa i la rossellonesa per interior, ara neix el festival El mar dels Pirineus, proposta farcida d’activitats que permetrà gaudir dels bonics paratges marítims de la zona.

«La finalitat és aprofitar el potencial d’aquest territori, el veïnatge dels dos municipis i la proximitat de les dues poblacions per establir una estratègia turística conjunta i així sumar esforços i esdevenir una destinació de referència de turisme actiu i de natura durant tot l’any», explica Natàlia Torres, regidora de Turisme, Festes i Joventut de Portbou.

Activitats per a tothom

Les activitats que planteja el festival El mar dels Pirineus són diverses, i és que per confeccionar el programa s’han tingut en compte la varietat de perfils que poden participar en l’activitat. «Hi ha propostes per a tots els gustos. Tot dependrà de les motivacions de cada persona i de les seves condicions físiques», detalla Torres.

En aquesta línia, la regidora especifica que «hi ha activitats més ‘suaus’, com la marxa nòrdica, o algunes que requereixen un xic més d’esforç, com per exemple la sortida amb E-Bike».

Al detall, les activitats començaran el dissabte 25 de juny a Cervera de la Marenda. A les nou del matí tindrà lloc la Sortida en E-Bike al mar dels Pirineus, una ruta que permetrà gaudir de les fantàstiques vistes de la Costa Vermella, el cap de Creus i els Pirineus. A la mateixa hora, també es farà una Marxa Nòrdica, que descobrirà el cap de Cervera i la Mar d’Amunt. I més tard, ja a les set de la tarda, es farà l’activitat Sunset Hiking, senderisme a la posta de sol. Aquesta proposta permetrà pujar a la Caseta dels Alemanys, i comptarà amb un guia local que anirà descobrint singularitats del territori.

Un dia més tard, el diumenge 26 de juny, les activitats continuaran, en aquest cas al municipi de Portbou. A primera hora del matí, a les set, tindrà lloc la proposta Ioga Sunrise, que permetrà, d’una forma relaxada, contemplar els primers rajos de llum del mar dels Pirineus. I també a les set, els més aventurers podran gaudir de la sortida en E-Bike. I per acabar el festival, es farà, a les deu del matí, l’activitat Walk&Wine, una experiència enoturística que maridarà la coneixença del territori i el món del vi amb un passeig per les vinyes del Somni d’Istiu.

Força participació

Pel que fa a la participació, el consistori confia plenament que es farà sold out. «Les activitats que organitzem són de petit format i amb places limitades, i esperem omplir-les. Però nosaltres posem per davant la qualitat i no pas la quantitat», ja que aquest projecte «vol dinamitzar i atraure turisme actiu de qualitat i reivindicar la riquesa natural, cultural i històrica d’aquest territori fronterer, de gran diversitat natural i d’ubicació geogràfica estratègica durant molts anys», afirma la regidora Natàlia Torres, que també destaca que ja s’està treballant per organitzar altres activitats en un futur.

Futures accions per continuar posant de manifest la bellesa de la terra

Tot i que, tal com reconeix la regidora de Turisme de Portbou, Natàlia Torres, actualment tots els esforços estan centrats en el cap de setmana del festival El mar dels Pirineus, «ja estem plantejant opcions de cara al futur». I és que amb la voluntat d’apostar per un turisme de qualitat i que permeti gaudir de l’entorn, ja s’està treballant per «compartir un munt d’experiències més amb el municipi de Cervera», destaca Torres.