El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha volgut reconèixer, aquest dimarts passat, al Dr. Jordi Roch amb el Premi Empordà 2022. El Dr. Roch, de 92 anys, és el president i fundador de la Schubertíada, esdeveniment de lied i música de cambra inspirat en l’obra de Franz Schubert. Enguany se li atorga aquest guardó per reconèixer la seva llarga trajectòria i obra dedicada a l’Alt Empordà, i coincidint també amb la 30a edició de la Shubertíada, que se celebrarà enguany.

L’acte va començar amb un parlament del vicepresident primer del Consell Comarcal, Josep Maria Bernils, que va repassar el perfil del Dr. Roch. President de las Joventudes Musicales de España, o president del Consell Internacional de la Música de la UNESCO són alguns dels càrrecs que ha ostentat, i La Creu de Sant Jordi el 2013 o el títol d’Oficial de les Arts i les Lletres del Govern francès l’any 1987 són alguns dels honors que ha rebut. A continuació, el Dr. Jordi Roch va prendre la paraula, on va agrair al Consell Comarcal el guardó rebut.

Roch és nascut a Barcelona, però va explicar el seu antic lligam amb la comarca de l’Alt Empordà: “el meu besavi era de Toulouse, va venir a restaurar l’altar de l’església de Cadaqués i es va enamorar de la mestra de Cadaqués. I un dels fills que van tenir era el meu avi.”, explica. El seu avi es va traslladar a Figueres, on va acabar naixent el seu pare. “És per això que, quan es tracta d’una activitat a l’Empordà, tinc una inclinació molt positiva.”, assegura. També va tenir un record pel seu amic Eduard Puig Vayreda, amb qui van fundar les Joventuts Musicals. Roch també va detallar als assistents com va fundar la Schubertíada, i com va haver de marcar perfil propi per diferenciar-se del Festival Castell de Peralada.

Seguidament, la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Sònia Martínez, li va fer entrega del guardó, i li va dedicar unes paraules. Martínez va titllar la iniciativa cultural del Dr. Roch com a “referent, no només a la comarca, sinó a nivell europeu i internacional”. La presidenta va agrair i va posar en relleu la tasca del Dr. Roch durant aquestes 30 edicions de la Schubertíada, “amb esforç i il·lusió, i lluitant contra les adversitats”. “Això és mereixedor de ser reconegut”, assegurava la presidenta.

L’acte el va tancar en Miquel Desclot, filòleg, poeta, escriptor i traductor al català del poeta alemany Wilwhen Müller. Precisament, l’obra de Müller “El viatge d’hivern” va servir perquè Franz Schubert compongués la seva obra més immortal, “Viatge d’hivern”. Desclot és el traductor de l’obra de Müller al català, i va llegir algunes de les seves traduccions als assistents.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà atorga cada any el Premi Empordà a aquelles persones o entitats que hagin destacat a potenciar algun dels aspectes econòmics o socials de la comarca, la seva projecció exterior, la divulgació i la conservació del medi natural i la divulgació i el manteniment de les tradicions i arrels de l’Alt Empordà.