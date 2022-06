Aquest divendres al vespre ha tingut lloc la inauguració de la restauració del claustre de del monestir de Sant Miquel de Fluvià, en què han participat Àngel Posas, alcalde de Sant Miquel de Fluvià; Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona; Sònia Martínez, presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà; alcaldes de municipis veïns i regidors de Sant Miquel de Fluvià; empreses que han treballat en les obres de restauració; veïns de Sant Miquel de Fluvià, i Lluís Bayona, cap del Servei de Monuments de la Diputació de Girona, que ha fet una explicació tècnica sobre les obres de restauració que s'han dut a terme.

Les obres de consolidació de les restes del claustre han estat possibles gràcies al suport econòmic del Pla de Monuments de la Diputació de Girona i a la iniciativa de l'Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià. El període d'execució ha anat del 2007 al 2020 i l'aportació total ha estat de 532.681,18 euros.

Les restes del claustre del monestir han estat immerses durant quinze anys en un procés profund de restauració, que ha culminat ara. Les obres, que han estat dirigides des del Servei de Monuments de la Diputació de Girona, han permès recuperar el conjunt claustral per al municipi i per a la ciutadania en general. En les obres hi han participat diferents empreses, així com les brigades de l'Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià i del Servei de Monuments de la Diputació de Girona.

El president, Miquel Noguer, ha destacat en la seva intervenció: «Des de la Diputació de Girona vetllem per la recuperació de patrimoni monumental, històric i cultural de les comarques gironines. És el que hem anat fent al llarg de la nostra història, i així ho reivindiquem enguany, que justament celebrem els 200 anys de la institució al servei dels ajuntaments de la nostra demarcació.».

Noguer també ha dit que el compromís de la Diputació amb els municipis continua intacte i que «seguim i seguirem treballant _en el meu cas, com a president de la Diputació de Girona_ amb el mateix entusiasme i amb el convenciment absolut que la complicitat entre administracions és fonamental per fer avançar Catalunya i construir un país millor, ben proper al ciutadà.».

Així mateix, ha assenyalat que «des de la Diputació donem suport a Sant Miquel de Fluvià en totes aquelles actuacions que, com aquesta, reverteixen positivament en la conservació, el manteniment i la difusió dels béns culturals». I ha finalitzat la seva intervenció dient que «la restauració d'aquest claustre és un exemple més dels bons resultats que s'aconsegueixen quan diverses administracions i institucions treballem juntes amb un objectiu comú».