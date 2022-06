Els veïns del Park Sol de Figueres reclamen la zona verda d’aparcament a tot el barri

Els veïns de la urbanització Park Sol de Figueres, situada entre la zona esportiva municipal i la falda del castell de Sant Ferran, han mostrat el seu disgust pel retard que porta el Pla de senyalització d’aparcament de zona verda en el barri, previst des de l’any passat i pendent del treball dels tècnics.

Segons explica l’Associació de Veïns, fa anys que les persones residents en aquest barri tenen dificultats per a estacionar a causa de la presència constant dels vehicles d’usuaris de la zona esportiva, els serveis hospitalaris i l’Institut Alexandre Deulofeu. Segons detalla l’entitat, «per aquest motiu s’han fet gairebé totes les gestions formals necessàries perquè s’implanti una àrea verda d’estacionament regulat amb prioritat per als residents». En el seu dia, durant el mandat anterior, «aquest procés va motivar la intervenció del síndic de greuges de Catalunya perquè l’Ajuntament no ens responia les sol·licituds, ni en un sentit ni en l’altre. Posteriorment, vam convèncer el nou equip de Govern que la mesura era necessària, en contra del criteri de Fisersa, i que es tractava d’estendre les àrees verdes com una taca d’oli, defensant nosaltres –amb el suport d’una votació formal d’aquest afer per part dels associats– que aquestes mesures s’havien d’implantar on facin falta, no amb altres criteris».

En la darrera assemblea general ordinària de l’Associació de Veïns, celebrada el 14 d’octubre de 2021 en el Poliesportiu Roser Llop, en l’ordre del dia de la qual estava previst tractar aquest afer, entre d’altres, «es va presentar per sorpresa l’alcaldessa Agnès Lladó, fet que els assistents van valorar molt positivament, seient a la darrera fila. En el moment de tractar aquest afer, l’alcaldessa va demanar la paraula, va ser convidada a acostar-se al faristol, i ens va anunciar que la implantació d’aquesta àrea verda d’estacionament havia estat acordada, i textualment ‘que per Nadal pintarien l’àrea verda’».

L’Associació afegeix que «la realitat és que aparentment tot continua igual. Només hi ha unes marques a la vorera que ens fan pensar que són on s’ubicarien els parquímetres».

No busquen «desgast» polític

L’entitat deixa molt clar que no busca cap picabaralla, sinó que vol la implantació de la zona verda «per acabar definitivament amb un problema que també genera conflictes de trànsit, quan hi ha vehicles mal aparcats i els autobusos del transport urbà o el del transport escolar no poden girar degudament en algunes cantonades». «No és la nostra voluntat desgastar el govern municipal, motiu pel qual escollim aquest moment abans no s’acostin massa les eleccions municipals», conclouen.

Fonts municipals han reconegut el retard de la implantació d’aquest servei regulat a l’espera de la seva conclusió per part dels serveis tècnics que gestionen el tema.