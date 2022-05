L'Estat està "obert a rebre propostes" sobre possibles usos de la piscina del Voramar de l'Escala

El senador d'ERC Jordi Martí Deulofeu va fer una pregunta oral a la Cambra Alta fa uns dies sobre l’estat de la piscina del Voramar de l'Escala, una estructura que porta anys en estat d'abandó a primera línia de mar. Segons ERC, d’entrada el govern, que té la competència sobre l'espai en què es troba la piscina, diu que cal enderrocar-la. «Però a la pregunta sobre la possiblitat de repensar l’ús, evidentment prescindint de la piscina, i de recuperar l’espai com a públic tenint en compte que serveix de barrera contra els temporals, el Govern de l'Estat es va mostrar “obert a rebre propostes”», informa Esquerra.

La regidora de la formació republicana Etna Estrems explica que, al ple ordinari d’aquest mes, des d’ERC L’Escala es va traslladar al govern aquest fet i es va demanar que s’aprofiti l’escletxa d’oportunitat que aquestes declaracions ens dona. «Entenem que estem d’acord tots que cal intentar no perdre del tot l’espai, integrar-lo al màxim a l’espai natural i tornar-lo als veïns i veïnes. Amb aquestes declaracions és el primer cop que s’albira la possiblitat de fer-ho i per tant els hem instat a treballar amb costes Girona per presentar un projecte que pugui ser acceptat», ha afirmat Etna Estrems.