Tot està a punt perquè el dissabte 14 de maig se celebri a l’Escala un macro esdeveniment que inclou un debat i un concert amb un ampli cartell amb més de vint grups, tot plegat amb el lema La mar és vida. Renovables sí, però no així. El debat es fa al local del CER, a les 12 del migdia, i reuneix en la mateixa taula tres ponents: el doctor en Física Teòrica i investigador del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) Antonio Turiel; la biòloga i ambientòloga Marta Ball-llosera, i el doctor en Ciències Biològiques Ferran Vallespinós.

Els tres científics estan convidats a parlar entorn d’aquest tema: El model per a la transició energètica a Catalunya. El Parc Eòlic Tramuntana Nord. L’assistència al debat és lliure i gratuïta.

Una vintena de formacions

En el marc d’aquest mateix esdeveniment, a partir de les 7 de la tarda, s’ha programat un macroconcert amb les actuacions d’Adri Dilmé, Alenaires, Arjau, Arrels Escalenques, Arturo Gaia i Sergi Trenzano, Carme Callol, Chicho i Dolors, Corrandes Son Corrandes, Eduard Cases i Teresa Tarrida, Enric Casasses, Entredós, Jaume Arnella, Jaume Comas, Jaume Ibars, Josep Tero, La Vella Lola, Maria Antònia Pujol, Mapa, Marcel Casellas i Alfons Rojo, Neus Mar, Oreig de Mar, Quarts de Tres, Samuel Arderiu, Tres de Ronda i Xavier Marco. La música sonarà en directe a la plaça de la platja de Riells.

En l’organització de l’acció reivindicativa contra el parc eòlic Tramuntana Nord La mar és vida. Renovables sí, però no així hi han treballat diverses entitats tant locals com comarcals, com són el Fòrum l’Escala-Empúries, la plataforma ciutadana SOS Costa Brava, el moviment Stop Macroparc Eòlic Marí, Debat Constituent-Entesa de l’Escala i la Iaeden-Salvem l’Empordà.

Els impulsors de la iniciativa han obert un compte bancari per canalitzar el suport econòmic d’aquelles persones interessades a col·laborar en les despeses del macroconcert gratuït.