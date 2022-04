Després de dos anys d'unes Fires i Festes de la Santa Creu atípiques per la situació de la pandèmia del coronavirus, el balcó de l'Ajuntament de Figueres ha tornat a vestir-se de gala aquest divendres 29 d'abril per donar el tret de sortida a la festa major de la ciutat.

L'alcaldessa Agnès Lladó ha mostrat l'alegria d'aquest fet i, a més, fer-ho "de la mà de qui fa part de la vida de la ciutat i de qui porta el nom de la ciutat als més alts nivells i a tot arreu". En el seu discurs inicial, l'alcaldessa ha defensat "fer que a Figueres creixi el nombre de referents femenins en tots els àmbits, del temps d’abans i del temps d’ara". També ha demanat un aplaudiment per al geganter Xavier Brugat, convalescent d'un accident.

Com ja s'havia avançat, les protagonistes d'aquest pregó han sigut cinc dones esportistes de la ciutat i la comarca: Imma Clopés (atleta olímpica), Jana Riera (jugadora al Tennis Taula Tramuntana i diverses vegades Campiona de Catalunya), Eva Fernández (tenista guanyadora de diverses medalles d’or i bronze als Jocs Mediterranis), Jana Brusés (atleta del Club Atletisme Figueres) i la jugadora i entrenadora de bàsquet Anna Junyer. Simulant un programa radiofònic titulat Ciutat Capital Esports, les seves veus han reivindicat el valor de l'esport i, en concret, la importància de destacar l'esport femení.

L'atleta altempordanesa Imma Clopés, que ha participat en dos jocs olímpics en les especialitats de pentatló i heptatló, ha sigut la primera entrevistada en aquest fictici programa radiofònic que ha sigut el pregó. Sobre la situació de les dones i l'esport professional, Clopés creu que "la nostra lluita és una lluita de formigueta" i tot i que reconeix que en termes d'igualtat "hem millorat molt", "encara queda molt terreny per guanyar".

La jugadora del TT Tramuntana Jana Riera ha aprofitat el micròfon per reivindicar la falta de representació femenina que generi referents: "en l’esport de dones, en general ens falta molta visibilitat, i això fa que tinguem poca entrada d’esportistes nous".

En el món del tennis especialment el camí cap a la igualtat va més lent però la tenista figuerenca Eva Fernández ha volgut remarcar un bon record que té de l'afició figuerenca: "la gent està agafant consciència i això ho he pogut constatar recentment, en un acte del Tennis Figueres on em van convidar: hi havia molt de públic i molt conscienciat".

Sobre les competicions també s'ha referit l'atleta Jana Brusés, que lamenta que és on més diferències hi ha, "sempre programen les curses dels nois al final, perquè és més maco posar la marca del que corre més".

Per tancar el pregó, la reconeguda jugadora i entrenadora de bàsquet català Anna Junyer ha llençat les seves reivindicacions en l'esport professional femení: "Més directores de clubs, més entrenadores, més recursos i més estructura i solidesa per consolidar el professionalisme de les dones en el bàsquet".