Des de fa unes setmanes que un ampli grup de voluntaris a Vilamalla centralitzaven tota la recollida de material per enviar a Ucraïna a dues naus que els hi havien deixat utilitzar, tal com explicàvem al Setmanari. Aquesta setmana s'ha conegut que a finals de mes han de deixar l'espai i han fet una crida a través de les xarxes socials per trobar un altre lloc on poder gestionar la logística i poder seguir oferint ajuda i material.