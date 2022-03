La terrible impotència davant el que està vivint la comunitat ucraïnesa ha generat una onada de solidaritat arreu. L’Alt Empordà no s’ha quedat al marge i molts ciutadans volen ajudar. S’estan omplint magatzems de roba, medicaments i menjar, a diferents municipis com Figueres, l’Escala, Llançà. A Vilamalla, l’activitat no s’ha aturat aquest passat cap de setmana en dues grans naus, una dedicada a la recollida de material i una altra on s’organitzen els palets, cedits per l’ajuntament. Tot el que s’ha recollit aquí sortirà directament cap a Ucraïna. «Ara ens falla la logística i necessitem també camions per continuar portant fins allà l’ajuda d’urgència» relata Tetyana Zilanova. Resideix a Figueres i aquests dies davant «la situació dramàtica que estem vivint: estan morint nens i civils» s’ha bolcat absolutament en ajudar als seus: «Tenim molts voluntaris, però falten mans per organitzar tota l’ajuda que estem rebent, sobretot entre setmana perquè la gent treballa».

La comunitat ucraïnesa vol donar les gràcies pel suport que estan rebent: «Arriben furgonetes senceres des de pobles com Bàscara, Ventalló, Agullana, Sant Pere Pescador, Empuriabrava, entre molts altres. Col·laboren farmàcies, hotels, empreses i molta gent que ve pel seu compte». A banda dels camions, que han demanat a diferents empreses de la comarca, volen recollir fons per comprar una ambulància, que hagi quedat en desús. També demanen generadors, roba de caça, roba militar, mantes, sacs de dormir, roba tèrmica i piles «perquè molts pobles s’han desconnectat, no tenen electricitat i passen molt fred». Hi ha gent que agafa el seu vehicle i marxa cap allà a donar un cop de mà, per portar-hi material de primera necessitat. És el cas de L’Espai Obert Empordà de Figueres que s’ha solidaritzat amb el poble ucraïnès i el seu patiment. Ha decidit passar a l’acció amb el col·lectiu d’ucraïnesos que viuen aquí a l’Empordà i emprendre un viatge per carretera amb altres furgonetes que han sortit aquest dilluns 7 de març fins a la frontera de Polònia amb Ucraïna. També des d’Espai Obert s’ha obert un número de compte: ES39 2100 1033 3301 0064 2793, on s’accepten donatius per fer front a despeses com benzina o compra de material humanitari.

La situació a Ucraïna no deixa d’empitjorar: «La gent allà viu un horror, no pot sortir amb els nens perquè els bombardejos i els tirotejos no s’aturen. Ara hi ha moltes ciutats envoltades i els prometen passadissos verds, per a l’evacuació de dones i nens, però quan gent ja està per sortir tornen a tirotejar, no deixen ni sortir ni que entra ajuda humanitària» explica.