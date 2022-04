L'alcaldessa de Figueres Agnès Lladó ha sigut aquest divendres 8 d'abril la convidada a la trobada online d'Emporda.info. Per qüestions d'agenda, ha sigut una trobada més curta de l'habitual però tot i així l'alcaldessa ha pogut respondre una quinzena de preguntes. Les que han quedat pendents, es traslladaran a la propera trobada online.

En aquesta estona, la majoria de lectors han volgut fer-li arribar diferents demandes i suggerències en referència a l'accessibilitat i la mobilitat, així com d'habitatge i benestar animal. L'alcaldessa ha donat resposta a totes les qüestions informant dels propers projectes que es tiraran endavant o que ja s'estan tramitant. Ha volgut advertir, però, que "cert és que la manca d'inversió dels darrers 10 anys en l'espai públic, i sobretot la manca de planificació i inversió en els serveis públics de la ciutat, neteja, seguretat, etc. ha malmès i molt la imatge i el benestar dels figuerencs". En aquest sentit, ha assegurat que "Figueres està en plena transformació" i que ara "cal tornar a generar confiança entre la població, i això es fa amb fets, ampliant Guàrdia Urbana en un 40%, invertint 1,15MEUR en enllumenat, invertint en el servei de neteja, ampliant la plantilla...".

Per una altra part, l'alcaldessa no ha deixat clar si tornarà a fer un pacte de govern com l'actual i ha defensat la candidatura del seu partit: "En les properes eleccions el que necessitem és confiança, autoestima, i sobretot un projecte clar de ciutat, amb un lideratge fort. ERC el tenim".

Llegiu totes les preguntes i respostes aquí.