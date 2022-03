Una moció de censura presentada per un regidor del PSC i les dues edils d'ERC de Biure ha desbancat de l'alcaldia el socialista Martí Sans. El regidor que l'ha impulsat juntament amb ERC i que ara s'ha convertit en el nou alcalde, Antoine Vallet, era el tinent d'alcalde i anava a la llista socialista com a independent. Sans ha lamentat les formes i ha demanat que no es deixin enrere els principals projectes que tenien en marxa. Les divergències entre Sans i l'ara alcalde van començar mesos enrere amb diversos "desacords" i al ple del mes passat es van visualitzar. "Vaig veure que votava amb l'oposició i vaig fer un decret traient-li les responsabilitats", ha explicat Sans. Segons Sans, això ho ha precipitat.

Les eleccions del 2019 van dur Sans a l'alcaldia amb tres regidors i van deixar ERC a l'oposició, amb dos. Ara les xifres s'han invertit. Després de mesos de discrepàncies, aquest dilluns el ple de l'Ajuntament ha tirat endavant una moció de censura presentada per les dues edils d'Esquerra i el del PSC, que anava com a independent i que, a més, era el tinent d'alcalde. La moció ha desbandat Sans i ha situat l'edil socialista, Antoine Vallet, com a nou alcalde. Sans ha lamentat la situació i ha assegurat que insistiran perquè "tirin endavant els projectes" que han endegat. Entre ells, el de convertir la muntanya de Montroig i els encavalcaments geològics de Biure en un espai de geoturisme i de referència per a les ciències ambientals. Precisament, recorda, fa poques setmanes el Parlament de Catalunya va instar la Generalitat a establir eines de col·laboració entre l'Ajuntament de Biure i el Departament d'Acció Climàtica per tal d'assegurar recursos per a la geoconservació, el geoturisme i la divulgació i educació ambientals en aquest espai geològic únic, en el qual es poden observar diferents èpoques geològiques en un mateix espai. Els altres tres projectes que Sans reclama que no s'aturin són el de la ruta històrica al voltant d'un episodi de la guerra Gran –a finals del segle XVIII- i la figura del timbaler francès Pierre Baile; la creació d'una ruta de plantes medicinals, després d'haver identificat unes 500 varietats al poble; i la construcció de la nova escola. En el seu discurs al ple, Sans ha agraït el suport de la diputada Sílvia Paneque, que va presentar al Parlament la proposta de resolució sobre aquest tema i que va ser aprovada.