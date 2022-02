El nou partit Centrem que lidera Àngels Chacon comença a moure’s i s’impulsa a Roses, on prepara una candidatura oberta als partits de centredreta catalanista. La base són els membres de Lliures, el partit que lidera Pere Gotanegra, que es decanta per fer un pas enrere de moment, implicar-se en el nou projecte, però acabar el mandat. Pere Gotanegra es planteja seriosament encaixar amb aquest nou projecte de la reunificació del Centre Dreta Catalanista on se sent molt implicat.

Els reptes de fer créixer Roses són els mateixos amb propostes claus com impulsar les activitats nàutiques i esportives tot l’any o que el polígon industrial sigui una realitat. Asseguren que Lliures deixa petjada del seu pas per l’oposició amb propostes, bona part de les quals han estat escoltades.

Pere Gotanegra està satisfet del seu pas per Roses on va aconseguir representació. Però constata que els resultats al Parlament van fer que «el PdeCAT (i Convergents), quedessin fora per molt poc, que el PNC tragués un mal resultat i que Lliures i la Lliga -que ell representa- no es poguessin presentar». Davant aquest panorama, «vàrem creure oportú intentar concentrar els partits de centredreta catalanista en un sol partit».

El resultat ha estat Centrem. Un nou partit però que, o bé a títol individual, independents i els militants d’aquests partits i d’altres s’hi puguin adherir. Lamenta que ni Units i PNC s’hi hagin volgut sumar. «En tot cas els esperem perquè els considerem dels nostres i afins a aquesta reconstrucció del catalanisme moderat i central a Catalunya», un discurs que sempre ha defensat el regidor rosinc.

A Girona s'ha presentat el 16 de febrer a l’Hotel Carlemany i ha anunciat que els membres de Lliures de Roses hi eren presents amb una nombrosa representació.

Està convençut que «si sabem fer passar davant de la ideologia la Gestió del país, creiem que Catalunya pot tornar a ser la locomotara que vagi endavant» i fer-ho «sense renunciar a la millora de gestió dels nostres propis recursos, i deixant les vies obertes a un futur millor per tots els que vinguin darrere nostre, en pau i bona convivència». «Tots plegats cap al bé de tots», diu Pere Gotanegra, convençut de les possibilitats del nou partit.

Roses és un dels indrets on esperen governar. Defensa que al municipi on governa JuntsxCat-Junts i ERC, han aportat «seny i concòrdia», tot i estar a l’oposició.

«Hem presentat un munt de precs i preguntes, els quals un 90% l’equip de govern s’ha esforçat a solucionar» i «totes les mocions que hem presentat fins ara les hem vist aprovades».

Un consistori amb molts partits

A Roses governen JuntsxCat i ERC (amb l’alcaldia repartida) i Gent del Poble però al consistori hi ha representació també del PP, Cs, PSC, Gent del Poble i Lliures. Des del seu punt de vista han aportat als plens, «una mica d’estabilitat, fent de coixí entre les diferents ideologies de dreta-esquerra i independentista constitucionalista, tal com creiem ha de fer un partit de Centre com és Lliures i com serà Centrem».

Pere Gotanegra s’ha estrenat aquesta legislatura en el món de la política. Entre moltes altres coses, diu haver «conegut de primera mà el funcionament de l’administració i ara entenc perquè a l’empresa privada anem a diferents revolucions que a les administracions públiques».

També ha viscut uns anys molt marcats per la pandèmia on s’ha hagut de ser conscient de l’alentiment de molts projectes. Conscient alhora de les limitacions que té estar a l’oposició en fa un balanç positiu perquè «almenys ens dona l’oportunitat de recollir les inquietuds dels rosincs i rosinques, i expressar-les als plens perquè en prenguin nota l’equip de govern».

Tenen molts projectes que no s’han pogut tirar endavant, però l’objectiu final és «potenciar la marca de Roses, i fer del nostre poble un referent en diferents àmbits» com el nàutic o l’esportiu. L’equip que representa espera liderar la Roses del futur amb el nou equip de Centrem.

L’impuls empresarial, nàutica esports, pesca i gastronomia

Lliures i en un futur Centrem posen sobre la taula reptes i propostes, alguns encallats des de fa anys. És el cas del Polígon industrial del municipi. El regidor Pere Gotanegra aposta per impulsar l’activitat empresarial: «No només amb les empreses locals que es vulguin expandir, sinó també les que poden arribar de fora, tenint en compte la tirada que generen els polígons» que s’estan consolidant a Vilamalla i el Far. Una altra aposta és «la promoció de les activitats nàutiques i esportives tant d’estiu com d’hivern, aprofitant al màxim la nostra estimada badia, tant a escala nacional com internacional».

La gastronomia local, «aprofitant el nostre pot pesquer i la nostra aula gastronòmica, perquè tenim una matèria primera excepcional», un altre dels reptes. I segueix i esperar treballar per la mobilitat, la neteja o els habitatges ocupats, conclou Gotanegra.