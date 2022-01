El nou partit que liderarà la fins ara secretària general del PDeCAT, Àngels Chacón, es dirà Centrem, marca que es va registrar el 28 de desembre al Ministeri d'Interior, han assegurat a Europa Press fonts pròximes.

El nou partit es presentarà previsiblement l'11 de gener, i preveu aglutinar el PDeCAT, Lliures, Convergents i la Lliga, ha informat aquest dimarts La Vanguardia.

Les mateixes fonts consultades han detallat que les formacions que integraran el nou partit es reuniran aquest mateix dimarts per abordar-ne la presentació i la data.

Chacón, que va ser consellera d'Empresa de la Generalitat, va anunciar al desembre que deixaria el càrrec de secretària general del PDeCAT abans d'acabar l'any, per liderar el nou partit.

A l'octubre, Chacón va pronunciar una conferència al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) en la qual va demanar "generositat" al seu partit, a altres forces i a la societat civil per articular un espai polític de centre integrador, amb prou força per condicionar la governabilitat de Catalunya i per liderar-ne les institucions durant els pròxims anys.

Les paraules de Chacón arribaven després de mesos de negociacions i contactes entre el seu partit, Lliures, Convergents i la Lliga, de les quals finalment es van despenjar el Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) de Marta Pascal i Units per Avançar de Ramon Espadaler.