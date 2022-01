La candidatura de Lliures va obtenir un regidor a les darreres eleccions municipals celebrades a Roses. La candidatura encapçalada per Pere Gotanegra seguia el projecte liderat a Catalunya per Antoni Fernández Teixidó. La incorporació de Lliures a la nova formació Centrem promoguda per l'exconsellera Àngels Chacón, ha aplegat els entorns de PDECat, Convergents, Lliga Democràtica i Lliures.

Pere Gotanegra ha adreçat un comunicat als seus seguidors rosincs per explicar que "aquest dimecres, s'ha decidit hibernar el partit, cosa que és d'agrair, i podrem acabar la legislatura de Lliures - Roses, tal com hem fet fins ara. Això no és un final, des de Roses seguirem defensant l'esperit Lliberal, Humanista i Europeista que ha marcat l'essència de Lliures. Mirarem d'ajudar a la reconstrucció del centre dreta catalanista dintre las nostres possibilitats. Això no és el fi, és un canvi de bicicleta per seguir pedalant amb mes il·lusió si cal. Com tot el que fem des de l'extraordinari equip humà que tenim a Roses, seguirem picant pedra, per des del centre, millorar les relacions entre tots els catalans per ajudar a fer passar la gestio d'amunt de les ideologies".

La candidatura de Lliures a Roses va ser l'única que va obtenir representació a l'Alt Empordà a les municipals del 2019.