Els veïns de l’Olivar Gran manifesten la seva decepció després que el govern de Figueres admetés en el darrer ple del 7 de febrer que va incloure l’any passat al pla d’antenes del 2015 la nova antena de telefonia i estan a l’espera de saber la seva ubicació definitiva. Els veïns reclamen que s’aturin les obres de l’antena de l’Olivar Gran i es col·loqui al lloc previst inicialment. Per la seva part, l’Ajuntament ha anunciat que fa gestions per moure l’antena cent metres d’on s’està instal·lant.

Com us sentiu ara mateix els veïns de l’Olivar Gran vers el tema de l’antena?

D.A: Decebuts, perquè s’ha reconegut el que ens van negar anteriorment i és que l’espai per col·locar l’antena, allà on s’havia de fer el pavelló nou, el va triar l’Ajuntament juntament amb Telefònica. El procés que ha seguit l’Ajuntament serà correcte, però una mica immoral també ho és. L’Ajuntament ja sap que la construcció d’una antena de telefonia porta una mica de controvèrsia i discussió amb els veïns. En aquest cas, la van posar al Rally sud, l’alcaldessa va escoltar els veïns i la van treure. A conseqüència d’això, l’havien de posar en algun lloc, però sabien que, si ho deien als veïns de l’Olivar Gran, provocaria un rebuig i ho han fet a través d’un acord de govern. Però és una cosa important que no han consultat als veïns i aquesta és la decepció.

L’alcaldessa planteja traslladar-la cent metres d’on s’està instal·lant, com ho veieu?

C.M: Va anunciar al darrer ple del 7 de febrer que farà gestions per aconseguir traslladar-la a cent metres, però la realitat és que avui hi estan treballant. Ara estem esperant com es desenvolupen aquestes gestions. El cert és que vam fer una reunió de veïns el 17 de desembre, però ja el dia 13 de desembre, el regidor, el senyor Amiel, sabent que havíem presentat dues instàncies i que no hi estàvem d’acord, va signar el permís de construcció. Si finalment l’antena es mogués 100 metres, no sabem on la col·locarien, a menys que algú la vulgui a la seva propietat, però pensem que de tenir-la a 100 metres, a tenir-la a 200 metres, alguna cosa canvia. El plantejament ideal és que s’ubiqui a la part industrial de la zona sud, que és on havia d’anar inicialment. No tenim informació de l’Ajuntament del perquè les companyies no veuen bé l’emplaçament.

Continuareu recollint signatures?

D. A: Nosaltres hem presentat 864 signatures i hem parat aquí, tot i que encara en tinc més per presentar. No són signatures en contra d’aquesta antena, sinó en contra de totes. Ara hi ha 32 antenes de telefonia a Figueres més aquesta que estan posant, 33. El 2019 companyies com Telefònica van demanar la instal·lació de noves antenes i Movistar té previst sis antenes més, una d’elles a la zona de l’Aigüeta i Vodafone 4 més. Estem parlant d’una cosa absolutament desordenada i, si s’ha de fer cas a les companyies, tots tindrem una antena a casa nostra. Figueres no pot suportar 40 antenes de telefonia. Creiem que l’Ajuntament s’ha de plantar i col·locar les que realment es necessiten. El fet que les antenes siguin 4G o 5G no és rellevant. Segons diu la llei 30/1992, article 34: les operadores podran canviar la tecnologia d’emissió sense demanar permís previ.

Quines accions continueu preparant per manifestar la vostra oposició?

C. M: Estem en contacte amb la federació d’associacions i farem mobilitzacions on calgui. Si s’aixeca l’antena estarem cada dia, si cal, a l’Ajuntament o on sigui fins que la treguin. Considerem que aconseguir una antena no és treballar per la ciutadania, el que sí que hauria estat treballar per la ciutadania és aconseguir un nou pavelló que fa falta a Figueres. L’Ajuntament ha anat fent moltes coses a l’Olivar Gran sense consultar i ens tenen molt abandonats.