L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, s'ha reunit amb el director general territori est de Telefònica i amb el gerent de relacions institucionals de la companyia per buscar diferents opcions a la ubicació de l'antena que tenia previst instal·lar-se a l'Olivar Gran.

Les dues parts han acordat una moratòria de dos mesos, en els quals buscaran si hi ha una millor opció per ubicar l'antena.

Així mateix, l'alcaldessa s'ha reunit amb el representant d'American Towers, per a incidir en la necessitat d'estudiar una altra ubicació de l'antena en el mateix radi establert.

Amb aquesta moratòria es compleix el compromís assolit amb els veïns de l'Olivar Gran en la reunió que va tenir lloc el 13 de gener on l'alcaldessa es va comprometre que contemplarien totes les vies per poder buscar solucions a la problemàtica expressada per l'associació de veïns.