L'equip de govern de Figueres (ERC, PSC, Canviem Figueres i Guanyem Figueres) admet que van incloure la zona de l'Olivar Gran on s'està instal·lant una antena de telefonia l'any passat al pla del 2015 però assegura que farà "el possible" per allunyar la instal·lació a uns 100 metres, tal i com es van comprometre amb els veïns. A preguntes de Junts per Figueres, l'alcaldessa Agnès Lladó, ha entomat un 'mea culpa' i ha dit que es va equivocar a l'hora d'explicar el cas, culpant a l'anterior equip de govern. En aquest sentit, ha dit que els emplaçaments que preveia el pla del 2015 no servien per cobrir les demandes de les companyies.

En concret, el de la zona industrial sud: "Cap operadora l'ha demanat mai perquè no entra al seu radi de cobertura". Això, ha dit, sumat a la necessitat de buscar una ubicació a l'antena que es va evitar situar a tocar d'edificis del Rally Sud van propiciar que es "busqués una alternativa". Lladó ha insistit que la Llei de telecomunicacions va buidar de competències les administracions locals i ha negat haver mentit. "El que s'ha fet en relació amb aquesta antena ha estat públic i amb exposició pública", ha assegurat l'alcaldessa. "Tot i això, seguirem treballant amb Telefònica per complir amb el compromís que vam adoptar amb els veïns de fer totes les gestions per intentar allunyar aquesta antena", ha dit. Això sí, ha recordat, "sempre tenint en compte que ha d'estar en un radi de cobertura". Junts acusa el Govern de Figueres d'haver "imposat" l'antena de telefonia a l'Olivar Gran El portaveu de Junts per Figueres, Jordi Masquef, ha criticat que intentessin espolsar-se les culpes i acusessin l'anterior govern. També els ha demanat que facin les gestions que calguin per intentar revocar l'acord i evitar que s'acabi d'instal·lar l'antena. Per la seva banda, el regidor d'Urbanisme, Xavier Amiel, ha atribuït a una mala "transcripció i interpretació" de les seves paraules i ha admès que van decidir "conjuntament amb la companyia aquesta ubicació". "Aquest era el millor emplaçament", ha afegit. El regidor Xavier Amiel respon les acusacions de Junts per Figueres sobre l'antena de l'Olivar Gran