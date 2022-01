El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Figueres, Xavier Amiel, surt al pas de les acusacions fetes pel portaveu de Junts per Figueres (JxF) Jordi Masquef sobre el fet d'amagar informació i de manca de transparència als veïns de l'Olivar Gran per la instal·lació d'una antena de telefonia al seu barri. Amiel defensa en un comunicat que l'administració municipal "no té competències en la ubicació que decideixen les companyies operadores" i remet a la llei quan diu que "s'estableix que les telecomunicacions són serveis d'interès general que es presten en règim de lliure competència". Per aplicar-ho, el regidor explica que es necessita un Pla de desplegament aprovat prèviament i recorda que "en aquest cas, es remunta al ple municipal, celebrat el 2 de juny de 2015, quan l'Ajuntament de Figueres era governat per Convergència i Unió -actual JxF- i un dels regidors i posterior alcalde, era l'esmentat portaveu d'aquest grup municipal". És a dir, "l'anterior govern va fer aquest Pla on es considera apte la ubicació actual de l'Olivar Gran", declara.